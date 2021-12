Corona und Visum machen Trossinger Bergsteiger fast Strich durch geplante Himalaya-Tour

Der Trossinger Stefan Kunz hat im Himalaya zwei Sechstausender besteigen wollen. In einer Serie berichtet er, ob er sein Vorhaben wie geplant in die Tat umsetzen konnte. Teil zwei beschäftigt sich mit Ankunft und Eindrücken in Nepal und den Schwierigkeiten durch die Pandemie.

„Welcome to Nepal“, sagt der nepalesische Beamte, nachdem er den Stempel mit einem dumpfen Knall in meinen Reisepass gehämmert hat. Das Lächeln hinter seiner Maske muss ich mir denken - falls es überhaupt eines gibt. Wie auch immer, die Tür nach Kathmandu steht mir offen.

Selbstverständlich war das dieses Mal allerdings nicht. Die letzten drei Wochen waren extrem aufregend gewesen. Durch die späte Buchung musste alles auf den letzten Drücker gehen.

Richtig aufregend wird es, als die Corona-Infektionen in Trossingen und Landkreis wieder mal extrem steigen und fünf Tage vor dem Abflug auch in meinem privaten Umfeld ankommen. Da der Abflug auf einen Sonntag fällt, müssen mein langjähriger Bergkamerad Dirk und ich am Freitag zum für den Flug notwendigen PCR-Test. Innerhalb von 24 Stunden war das Ergebnis in Aussicht gestellt, die erlösende Email kommt erst am Samstagabend um 19.34 Uhr. Schnappatmung in Trossingen auf 700 Metern Höhe, auch ohne Sauerstoffmangel.

„Haben Sie das Visum für Nepal?“

Am Check-in-Schalter der Turkish Airlines am Frankfurter Flughafen der nächste Aufreger: „Haben sie das Visum für Nepal?“, fragt die anfangs noch freundliche Dame hinter der Scheibe. „Nein, haben wir nicht. Für uns gilt ja das Visa on Arrival vor Ort.“ „Nein, tut es nicht. Unser System sagt, sie benötigen eines. Ich kann sie leider nicht mitfliegen lassen.“ Minuten später verstehe ich, dass sie das durchaus ernst meint, und erst mit Hilfe ihres Vorgesetzten, der unsere Dokumente per Email an die Einwanderungsbehörde nach Kathmandu schickt, bekommen wir eine Stunde später und gerade noch rechtzeitig vor Abflug die Freigabe.

Kathmandu hat mich nach 2010 und 2012 also wieder, und ich war gespannt, was sich alles verändert hat. Von der lokalen Agentur begrüßt uns Deha am Flughafen, den ich noch von früher kenne, und nach den üblichen Formalitäten und dem Ausrüstungscheck im Hotel geht es mit ihm für letzte Einkäufe ins Touristenviertel Thamel. Vor neun Jahren ging es in den engen und von unzähligen kleinen Geschäften gesäumten Straßen noch zu wie auf dem Trossinger Pfingstmarkt zu Vor-Corona-Zeiten, und auch wenn man nach wie vor aufpassen muss, nicht von Gefährten aller Art, insbesondere von Mopeds und leichten Motorrädern, überfahren zu werden, so ist das sonst umtriebige Thamel nicht wiederzuerkennen. Fast zwei Jahre hat Nepal so gut wie keine Touristen mehr gesehen, und die für viele lebensnotwendige Branche läuft nur langsam wieder an. Entsprechend groß ist das Interesse der Verkäufer jedes Mal, wenn sie einen von uns erblicken.

50 Tempel und Pagoden

Im Hinblick auf die wenige Zeit, die wir in Kathmandu haben, möchte ich Dirk unbedingt den Durbar Square zeigen, wo der alte königliche Palast und um die 50 Tempel und Pagoden aus den verschiedenen Königsepochen stehen. Oder besser gesagt standen, denn nach dem Erdbeben vom April 2015 wurden viele der Bauten komplett zerstört. Der Stand des Wiederaufbaus ist erschreckend: Dort, wo man früher auf den mehrstufigen Steintreppen der Pagoden sitzen, sich gehen lassen und einfach nur dem bunten Treiben auf dem Platz zuschauen konnte, ragen heute unansehnliche Baugerüste in die Höhe. Und an vielen Tempeln, die noch stehen, sind massive Schäden und Risse zu erkennen. Holzpfähle stützen und halten diese Bauten noch zusammen, aber mir fehlt jegliche Fantasie, wie diese wieder instand gesetzt werden könnten. Um den Platz vollends unattraktiv zu machen, gibt es um dessen Kern eine Absperrung, bei der die ohnehin kaum vorhandenen Touristen noch mit zehn Dollar zur Kasse gebeten werden.

Schwäbisch gewieft disponieren wir um und entscheiden uns die älteste, vorwiegend buddhistische und immer noch kostenfreie Tempelanlage im Tal zu besichtigen: Den auf einem Hügel erbauten Swayambhunath, oder manchen besser bekannt als „Affen-Tempel“ aufgrund der unzähligen Rhesusaffen, die diese Anlage bevölkern. Von dort oben blicken nicht nur die allsehenden Augen des Buddhas, die übergroß auf dem Stupa prangen, über die gesamte Stadt im Tal. Zum Tempel fahren wir stilecht in der Rikscha, auch wenn man latent ein schlechtes Gewissen hat, wenn der Fahrer immer wieder im Verkehr steckenbleibt und ohne Gangschaltung neu anfahren oder an einer der Steigungen Schwerstarbeit verrichten muss. Ein Erlebnis ist eine solche Fahrt allemal.

Inzidenz von elf

Dass uns Corona-Maßnahmen nur noch in Kathmandu begegnen, können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Und auch diese sind bei einer Inzidenz von elf überschaubar. Laut Deha gibt es keine Maskenpflicht, und trotzdem tragen so gut wie alle Leute eine Maske in den Straßen. „Freiwillig“, wie Deha ergänzt. Dennoch gibt es nicht nur bei uns, sondern auch in Nepal Maßnahmen, die man nicht unbedingt logisch verstehen muss. Da ich ein Besteigungspermit habe, benötige ich für die Weiterreise einen PCR-Test, obwohl ich schon einen aktuellen in der Tasche habe. Dirk, der nur auf Trekkingtour geht, benötigt keinen. Also kommt der als „Motorrad-Doktor“ angekündigte Mopedfahrer nach dem Frühstück ins Hotel, hält mir für ein Foto sein Handy ins Gesicht und steckt mir zwei Stäbchen in Hals und Nase. Das Resultat am Abend ist ein hoch offiziell aussehendes Dokument mit einem sichtlich verschrobenen Foto von mir, meiner Passnummer und dem Hinweis „negative“. Gut investierte 30 Dollar für dieses außergewöhnliche Erinnerungsstück.