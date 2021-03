Corona-Regeln im Kreißsaal sorgen für Angst bei werdendem Vater

Ein grauer Kasten auf einem grauen Anhänger mit Kennzeichen Mettmann: Eine mobile Radarfalle wandert zurzeit durch die Stadt. Aktuell steht sie in der 30er-Zone in Eggenrot auf Höhe des Kindergartens. Was hat es damit auf sich? Wer blitzt da? In wessen Auftrag? Und was geschieht mit den Bußgeldern? Ipf- und Jagst-Zeitungs-Redakteur Alexander Gässler hat im Ellwanger Rathaus nachgefragt.

Wie Thomas Steidle, Leiter des Ordnungsamts, mitteilt, hat die Stadt für einen Monat einen „Enforcement Trailer“ angemietet – zu Deutsch: eine ...