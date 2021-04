Derzeit sind in der Trossinger Sammelunterkunft in der Gottlieb-Daimler-Straße (Grubäcker), die für 100 Personen ausgelegt ist, 73 Asylsuchende untergebracht. In Anschlussunterbringungen der Stadt leben 80 Flüchtlinge, wie Clara Frankenstein, Leiterin der Trossinger Sozialverwaltung, mitteilt. 97 Flüchtlinge haben in Trossingen private Wohnungen gefunden.

Derzeit seien alle Anschlussunterkünfte der Stadt belegt, so Clara Frankenstein. Flüchtlinge, die aus der Sammelunterkunft ausziehen können und möchten, müssen entweder privat eine Wohnung finden oder auf andere Gemeinden ausweichen. (ls)