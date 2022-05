Container aufgebrochen und Arbeitsgerät gestohlen

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Mittwochnachmittag, 17.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen um 7 Uhr ein einen Container in der Trossinger Hauptstraße aufgebrochen. Der Container war fest auf einer Pritsche eines geparkten Autos montiert. Der Unbekannte durchtrennte den Sicherheitsbügel eines Vorhängeschlosses, um dann in den Innenraum zu gelangen. Dabei erbeutete der Täter eine graue Flex der Marke Stihl im Wert von mehreren hundert Euro. Die Höhe des an dem Sicherheitsschloss entstandenen Schadens wird von der Polizei auf 30 Euro geschätzt. Personen, die in den angegebenen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Trossingen unter der Telefonnummer 07425 / 338 60 in Verbindung zu setzen.