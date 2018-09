Cluser kommen nach Trossingen

Am Wochenend, 29. und 30. September, findet die Hauptversammlung des Partnerschaftskomitees Trossingen-Cluses mit Vertretern beider Städte in Trossingen statt. Kürzlich hat sich der Trossinger Part auf das Wochenende vorbereitet. Denn neben der Versammlung wird es weiteres Programm geben.

Seit 44 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen der Baar-Gemeinde und der Stadt im Département Haute-Savoie. Schüleraustausche, Vereinstreffen, Begegnungen der Stadtverwaltungen, persönliche Bekanntschaften und vieles halten die Freundschaft lebendig.

Gérard Deleye, Vorsitzender des Trossinger Partnerschaftskomitees, und sein Vorstandsteam entdecken immer wieder neues Potential. Den beidseitigen Interessensbekundungen an einem Lehrlingsaustausch folgen nun Taten. Hier zählen die Mitglieder vor allem auf die Unterstützung und Verbindungen des ehemaligen parlamentarischen Staatssekretärs Ernst Burgbacher. „Die intensive Partnerschaft ist der Grund, dass wir uns erneut um den Europapreis bewerben, die höchste Stufe der Auszeichnungen, die eine Stadt für außergewöhnliche Leistungen zur Förderung der europäischen Einigung erhalten kann“, so Deleye.

Das Partnerschaftskomitee Trossingen-Cluses trifft sich am Samstag ab 12 Uhr im Feuerwehrgerätehaus zum Bürgermeisterempfang. Am Nachmittag geht es auf den Testturm in Rottweil. Zur Hauptversammlung treffen sich die Teilnehmer im kleinen Rathaussaal um 17.30 Uhr. Zum ersten Mal mit dabei ist dann Muriel Maubec, die neue Präsidentin des Partnerschaftskomitees in Cluses. Auch vier neue Vorstandsmitglieder des Komitees wird Deleye begrüßen, nachdem in der französischen Partnerstadt im vergangenen Frühjahr die Gründungpräsidentin Jacqueline Raguin und weitere Mitglieder altershalber von ihren Ämtern zurückgetreten sind.

Am Sonntagmorgen gibt es eine Stadtführung, den Abschluss gibt es beim bayerischen Frühschoppen im Naturfreundehaus.

Für das kommende Jahr steht bereits eine Begegnung zwischen den Trossinger Bläserbuben und dem dortigen Musikverein während des Kreismusikfests am 6. und 7. Juli fest. Zudem stehen diverse Treffen zwischen den Vereinen beider Städte auf dem Programm.