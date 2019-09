Chorkonzert zum Mauerfall-Jubiläum

30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer gestaltet der Südwestdeutsche Kammerchor Tübingen ein Konzertprogramm, in dem sich Komponisten aus Ost und West begegnen. Das a-cappella-Konzert „Grenzenlos“ am Sonntag, 29. September, in der Martin-Luther-Kirche in Trossingen beginnt um 18 Uhr. Eintritt ist frei, Spenden zur Finanzierung des Konzertes werden am Ausgang erbeten.

Die Anklage gegen den Krieg und die Bitte um Frieden sind zentrale Botschaften der modernen Chormusik, die an diesem Abend mit Werken von Eisler, Britten, Thompson, Kodaly, Poulenc, Pärt und Schnittke erklingt und um kurze Rezitationen thematisch passender Gedichte ergänzt wird.

Der Südwestdeutsche Kammerchor Tübingen mit rund 35 Sängerinnen und Sängern erarbeitet in monatlichen Probenphasen a-cappella-Werke und Oratorien von der Renaissance bis zur Moderne. Das Zusammenspiel von Musik und Text, kammermusikalische Transparenz, prägnanter Ausdruck und historische Authentizität zeichneten den Chorklang aus, heißt es in der Konzertankündigung

Judith Mohr, geboren 1989, studierte Chorleitung bei Professor Marcus Creed an der Hochschule für Musik und Tanz Köln und schloss ihr Masterstudium bei Professor Denis Rouger an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart im Sommer 2018 mit Auszeichnung ab. Als freiberufliche Chorleiterin leitet sie neben dem Südwestdeutschen Kammerchor Tübingen auch den Kölner Kammerchor Constant (seit 2015) und den Oratorienchor Brühl (seit 2019).