Chaos und Musik am Schulhaus

Das Schuljahr neigt sich dem Ende, und besonders für die Abiturienten bedeutet es das Ende ihrer Schullaufbahn. Diesen Meilenstein feierten sie bei ihrem Abistreich auf dem Serenadenhof des Gymnasiums Trossingen.

Die Planung für den Abistreich begann laut Pressemitteilung bereits im letzten Schuljahr. Die finalen Vorbereitungen fanden am Vortag des Events statt: Nachdem die Schüler das Schulgebäude verlassen hatten, vereinnahmten die Abiturienten die Außenfassade und die Flure des Gymnasiums. Vier Stunden lang feilten sie an ihrem Auftritt für den nächsten Tag. Das Resultat war ein „verwüstetes Schulhaus“ mit 1000 Luftballons, einer Flut an nicht mehr benötigten Arbeitsblättern auf den Fluren und ein Schulgelände voller Plastikfolie. Dieses Jahr vollbrachte der Abiturjahrgang neben der obligatorischen Unordnung auf dem Schulhof eine 60 Quadratmeter große Kreidezeichnung.

Den Abend ließen die Abiturienten mit einem stufeninternen Grillfest ausklingen; getreu ihrem Abimotto „Babicue – Wir sind heiß und brauchen Kohle!“.

Die Abiturienten begrüßten am Mittwoch die jüngeren Schüler mit Wasserpistolen und guter Laune. Damit die Schule nicht im Chaos versinkt, war das Chaos des Schulhauses mit einer ebenso aufwendigen Aufräumaktion verbunden: Bereits in der ersten Stunde füllten sich die Mülltonnen mit Schulmaterialien. „Das haben Sie aber gut gemacht“, lobte Hausmeister Georg Siegel die Abiturienten, die das gesamte Schulgebäude säuberten.

Auch dieses Jahr war der Abistreich laut Mitteilung ein „kontrovers diskutiertes Ereignis, auch im Abiturjahrgang selbst“: Während sich eine Minderheit an der „unnötigen Verwüstung“ stört, die viel Plastikmüll produziere, ist der Abistreich für die Mehrheit eine willkommene und zugleich obligatorische Feiergelegenheit, die den Schülern jedes Jahr Freude bereite.

Für die Schüler wurde es nach der großen Pause besonders aufregend: Die Abiturienten bespaßten die jüngeren Schüler mit Spielen, bei denen Schüler gegen Lehrer antraten. Das Highlight des Unterhaltungsprogramms war die musikalische Umrahmung durch die Abi-Band: Mit Popsongs wie „Tage die diese“ von den Toten Hosen oder Robbie Williams „Angels“ erntete sie seitens der Schüler und Lehrer tosenden Applaus. Auch Schulleiter Markus Eisele gab sich zufrieden: „Das war ein Programm, das die Schüler unterhalten hat.“

Die Feierlaune der Abiturienten ist noch nicht zu Ende: Das Grande Finale bilden die Zeugnisvergabe und der daran anschließende Abiball am Samstag, womit die Abiturienten feierlich verabschiedet werden.