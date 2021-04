„Zurück zur Natur“ - das haben wohl einige Zeitgenossen falsch verstanden. Statt ihren Sperrmüll und Hausrat fachgerecht zu entsorgen, „fährt man in den Wald“, so die Trossinger CDU in einer Pressemitteilung. Auf Schuraer Gemarkung fanden die Räte am Samstag alte Möbel, ein Reifenlager, alte Batterien, benutzte Kondome, leere Flaschen und vieles mehr. Dies werde nun fachgerecht entsorgt.