C-Junioren kämpfen in Trossingen um WFV-Titel

Die C-Junioren des SV Zimmern stehen im Endturnier um den Futsal-Sparkassen-Junior-Cup. Die Finalrunde auf WFV-Ebene wird in der Solweghalle in Trossingen ausgetragen.

Rund 4000 Mannschaften nahmen insgesamt am Sparkassen-Junior-Cup in Württemberg teil. Die jeweils besten acht Mannschaften der C-, D- und E-Junioren erreichten dabei nach erfolgreicher Vor- und Zwischenrunde in jeder Altersklasse die Endrunden.

Die C-Junioren des SV Zimmern haben es am Sonntag in der Vorrundengruppe A mit hochkarätigen Mannschaften zu tun. Die Gruppengegner sind die TSG Young Boys Reutlingen (12.12 Uhr), der FSV Waiblingen (12.48 Uhr) und die Sportfreunde Schwäbisch Hall (13.36 Uhr).

In der Vorrundengruppe B spielen der FSV 08 Bissingen, die TSG Balingen, die TSG Tübingen und der FSV Hollenbach. Die jeweils beiden Gruppenersten beider Vorrundengruppen erreichen das Halbfinale, das gegen 14.35 Uhr beginnt. Nach den Platzierungsspielen um die Plätze fünf bis acht findet um 15.22 Uhr das Spiel um Platz drei statt und das Endspiel um die Verbandsmeisterschaft der C-Junioren steigt dann gegen 15.34 Uhr.

Der Sieger des Endturniers in Trossingen qualifiziert sich zudem für die süddeutsche C-Junioren-Meisterschaft, die am 9. März in Eppelheim (Nordbaden) ausgetragen wird.

Der Veranstalter, die SpVgg Trossingen und auch der Bezirk Schwarzwald, der die Aufsicht bei dieser Endrunde haben wird, hoffen am Sonntag in der Trossinger Solweg-Sporthalle auf zahlreiche Zuschauer.