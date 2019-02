C-Junioren des SV Zimmern verpassen nur knapp den WFV-Titel

Was für ein Drama: Die Fußball-C-Junioren des SV Zimmern haben das Endspiel um die Württembergische Meisterschaft gegen den FSV Waiblingen in der Trossinger Solweg-Sporthalle mit 1:2 nach Verlängerung verloren. Der entscheidende Treffer gelang den Waiblinger Jungs mit der letzten Aktion des Spiels. Trotzdem ist der Vizemeistertitel für den SV Zimmern ein großer Erfolg.

Das Endspiel in der gut gefüllten Solweg-Sporthalle in Trossingen war an Spannung nicht zu überbieten. Der SV Zimmern, der insgesamt ein überragendes Turnier spielte, führte bis 20 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit durch einen Treffer von Stefan Mutapcic 1:0. Der Sieg schien für die Mannschaft von SVZ-Trainer Ender Merner greifbar. Dann zog Waiblingens Trainer die letzte Option, brachte einen fünften Feldspieler zu Gunsten seines Torspielers. Und diese Maßnahme war von Erfolg gekrönt. Waiblingen spielte seinen letzten Angriff konsequent zu Ende und kam noch zum 1:1-Ausgleich. In der Verlängerung traf ein Waiblinger Spieler nach einem Querpass aus kurzer Distanz zum 2:1-Siegtreffer.

Spätes Tor entscheidet

Zimmerns Mannschaft und das Trainerteam wähnten die Zeit bereits abgelaufen, trotzdem zählte der Treffer und dies zurecht. Schiedsrichter Alexander Wintermantel aus Seitingen-Oberflacht klärte nach dem Spiel auf: „Beim Futsal gilt, dass die Wirkung einer Aktion noch abgewartet werden muss. Dies bedeutet, dass der Torschütze der Waiblinger den Ball, nach einem Querpass, direkt im Tor versenkte und somit hat das Tor auch seine Gültigkeit. Hätte der Spieler den Ball erst gestoppt und dann im Tor versenkt, dann hätte das Tor keine Gültigkeit gehabt.“ Pech für den SV Zimmern, Glück für den FSV Waiblingen, der sich somit den Württembergischen Meistertitel und auch die Teilnahme an der Süddeutschen Meisterschaft am 9. März in Eppelheim sicherte.

Trotz der unglücklichen Endspielniederlage hatte der SV Zimmern aber ein gutes Turnier gespielt. Im ersten Gruppenspiel besiegte der SVZ die TSG Young Boys Reutlingen mit 1:0, dann folgte eine tolle Vorstellung beim 5:2-Sieg gegen den späteren Sieger, den FSV Waiblingen. Im letzten Gruppenspiel drehte Zimmern einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Sieg gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall.

Halbfinal-Sieg gegen Hollenbach

Im Halbfinale traf der SV Zimmern auf den letztjährigen Sieger bei den C-Junioren, den FSV Hollenbach. Der SVZ hatte in der regulären Spielzeit die besseren Chancen, scheiterte aber immer wieder am guten Hollenbacher Torspieler. Im notwendigen Sechsmeterschießen trafen alle drei Schützen des SVZ sicher, während SVZ-Torspielerin Kiara Beck aus Dürbheim einen Sechsmeter abwehrte und somit großen Anteil am Finaleinzug ihrer Mannschaft hatte. Im zweiten Halbfinale setzte sich der FSV Waiblingen überraschend gegen den favorisierten FSV 08 Bissingen 2:1 durch.

Nach dem Turnier dankte Verbandsjugendleiter Michael Supper (Hechingen) den Mannschaften für ihre faire Spielweise und das tolle Niveau des Turniers. Zudem dankte Supper den Verantwortlichen der SpVgg Trossingen für den reibungslosen Turnierablauf.

Die Ergebnisse der C-Junioren-Verbandsendrunde in Trossingen

Gruppe A: FSV Waiblingen – Spfr. Schwäbisch Hall 1:1, SV Zimmern – TSG Young Boys Reutlingen 1:0, FSV Waiblingen – SV Zimmern 2:5, TSG Young Boys Reutlingen – Spfr. Schwäbisch Hall 1:1, Spfr. Schwäbisch Hall – SV Zimmern 1:2, TSG Young Boys Reutlingen – FSV Waiblingen 0:1. Tabelle: 1. SV Zimmern 8:3 Tore/9 Punkte, 2. FSV Waiblingen 4:6/4, 3. Spfr. Schwäbisch Hall 2:4/2, 4. TSG Young Boys Reutlingen 1:3/1.

Gruppe B: FSV 08 Bissingen – TSG Balingen 1:0, TSG Tübingen – FSV Hollenbach 0:1, FSV 08 Bissingen – TSG Tübingen 4:0, FSV Hollenbach – TSG Balingen 1:0, TSG Balingen – TSG Tübingen 2:1, FSV Hollenbach – FSV 08 Bissingen 1:2. Tabelle: 1. FSV 08 Bissingen 7:1 Tore/9 Punkte, 2. FSV Hollenbach 3:2/6, 3. TSG Balingen 2:3/3, 4. TSG Tübingen 1:7/0.

Halbfinale: SV Zimmern – FSV Hollenbach 0:0, 3:1 nach Sechsmeterschießen; FSV 08 Bissingen – FSV Waiblingen 1:2.

Platzierungsspiele, um Platz 7: TSG Young Boys Reutlingen – TSG Tübingen 3:4 (1:1) nach Sechsmeterschießen; um Platz 5: Spfr. Schwäbisch Hall – TSG Balingen 1:2; um Platz 3: FSV Hollenbach – FSV 08 Bissingen 2:1; Endspiel: SV Zimmern – FSV Waiblingen 1:2 (1:1) nach Verlängerung.

Endstand: 1. FSV Waiblingen, 2. SV Zimmern, 3. FSV Hollenbach, 4. FSV 08 Bissingen, 5. TSG Balingen, 6. Spfr. Schwäbisch Hall, 7. TSG Tübingen, 8. TSG Young Boys Reutlingen.