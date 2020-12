Céline Camarassa Castelló gewinnt DAAD-Preis

Der diesjährige DAAD-Preis an der Hochschule für Musik Trossingen geht an die spanische Fagottistin Céline Camarassa Castelló aus der Klasse von Akio Koyama (wir haben berichtet). Sie überzeugte die Jury sowohl durch ihre hervorragende künstlerische Leistung als auch durch ihr gesellschaftlich-interkulturelles Engagement für Kinder, Senioren und Flüchtlinge. Regelmäßig spielt sie in Kindergärten, Pflegeheimen, Krankenhäusern und Flüchtlingsunterkünften und engagiert sich dort als Musikvermittlerin.

Aber vor allem galt es für die junge Spanierin, die seit 2018 in Trossingen studiert, die Jury in zwei Runden durch ihr Spiel zu überzeugen. Das gelang der jungen Spanierin mit Bravour durch Andante e Rondo Ungarese von Carl Maria von Weber sowie einer Sonatine von Alexandre Tansman und dem Konzert d-Moll von Antonio Vivaldi in der Finalrunde. Normalerweise ist mit der Preisübergabe ein kleines Konzert verbunden, doch angesichts der Corona-Epidemie und dem Verbot öffentlicher Veranstaltungen fand die Überreichung der Urkunde durch Hochschulrektor Christian Fischer im kleinen Rahmen statt. Das Konzert soll im nächsten Jahr nachgeholt werden.

Der mit 1000 Euro pro Hochschule dotierte DAAD-Preis, der seit mehr als zehn Jahren vergeben wird, soll dazu beitragen, den großen Zahlen internationaler Studierender an deutschen Hochschulen Gesichter zu geben und sie mit Geschichten zu verbinden. (pm)