Busse ersetzen vorläufig den Ringzug in Trossingen

Von Donnerstag, 25. März, bis einschließlich Freitag, 30. April, werden die Ringzüge der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG auf der Trossinger Eisenbahn zwischen Trossingen Bahnhof und Trossingen Stadt durch Busse ersetzt. Dies solle helfen, kurzfristige Zugausfälle – aufgrund überwiegend pandemiebedingter Personalknappheit – zu vermeiden, so eine Pressemitteilung.

Aufgrund der längeren Fahrzeiten der Busse könnten nicht alle Anschlüsse zu Linienbusverkehren in Trossingen Stadt hergestellt werden. „Vor Fahrtantritt sollten die Fahrgäste daher ihre Reiseverbindungen überprüfen“, heißt es in der Pressemitteilung. „Aufgrund der Kurzfristigkeit“ würden die Anpassungen allerdings erst in einigen Tagen in den digitalen Fahrplan-Auskunftsmedien angezeigt. „Die Fahrgäste werden gebeten, sich vorab die Fahrkarten an den Automaten und den üblichen Verkaufsstellen zu kaufen.“ In den Ersatzbussen könnten keine Fahrscheine verkauft und es könnten keine Fahrräder befördert werden.

Telefonische Auskünfte erteilt der SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn in Immendingen unter Telefon 0 74 62/20 42 10.