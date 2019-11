Bus und Laster kommen sich zu nahe

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 16.20 Uhr zwischen einem Bus und einem LKW auf der Tuninger Straße ereignet hat, ist hoher Sachschaden entstanden. Beide Fahrzeuge waren auf der Tuninger Straße unterwegs, der Linienbus stadteinwärts und Sattelzug stadtauswärts. Im Bereich der Abzweigung Vogesenstraße streiften die Fahrzeuge sich, wobei am Linienbus rund 40 000 Euro und am Lastwagen 2000 Euro Schaden entstand. Weil die Schuldfrage ungeklärt ist, bittet die Polizei um Hinweise, Telfeon 07425- 33866.