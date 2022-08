Bundespreisträger kommen nach Trossingen

Im Deutschen Kammermusikkurs Jugend musiziert erarbeiten vom 16. bis 27. August rund 50 Bundespreisträger des Musikwettbewerbs Jugend musiziert im Alter zwischen 14 und 20 Jahren Kammermusikkompositionen. 2022 findet der Kurs laut Mitteilung unter der künstlerischen Leitung des Geigers und Bratschisten Harald Schoneweg, Professor an der Hochschule für Musik und Tanz Köln, statt.

Gastgeberin ist die Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen. Der Deutsche Kammermusikkurs Jugend musiziert sei eines der renommiertesten Förderprojekte in der Trägerschaft des Deutschen Musikrates, das seit 58 Jahren veranstaltet wird. Die jungen Musiker präsentieren die erarbeiteten Werke in drei Konzerten der Öffentlichkeit; in Rottweil, Donaueschingen und Trossingen.

Acht international renommierte Musikprofis unterrichten die jungen Musikerinnen und Musiker aus dem gesamten Bundesgebiet unter der künstlerischen Leitung von Harald Schoneweg: „Ich freue mich sehr auf die jungen Musiker und darauf, gerade in diesen schwierigen Zeiten gemeinsam Musik zu machen.“ Zum Dozententeam gehören die Geigerin Beate Hartmann, Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar, der Klarinettist Ib Hausmann, der Gitarrist Volker Höh, Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz Montabaur, der Cellist Klaus Kämper, der Pianist Robert Kulek und der Klarinettist Christoph Schneider von der Hochschule für Musik und Tanz Köln, sowie der Geiger Aleksey Semenenko, Professor an der Folkwang Universität der Künste. Als Ausgleich und Ergänzung der musikalischen Arbeit bietet Alexandra Müller von der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart einen Kurs in Musikphysiologie und Musikergesundheit an.

Auf dem Programm stehen 28 Werke unter anderem von Witold Lutosławski, Francis Poulenc, Bela Bartók, Erwin Schulhoff oder Luigi Boccherini, aber auch von „klassischen“ Kammermusikkomponisten wie Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, und Robert Schumann. Mit insgesamt 6 jungen Gitarristen steht in diesem Jahr die Gitarre als Kammermusikinstrument im besonderen Fokus mit Werken von Hector Berlioz, Isaac Albeniz oder Niccolo Paganini. Die Besetzung der Kompositionen reicht vom Trio bis zum Nonett.

Die Konzerte sind am Sonntag, 21. August, um 20 Uhr im Heilig-Kreuz Münster in Rottweil, am Freitag, 26. August, um 19 Uhr in den Donauhallen in Donaueschingen für 15 Euro an der Konzertkasse, ermäßigt zehn Euro und am Samstag, 27. August, um 11 Uhr in der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen. Der Eintritt in Trossingen ist frei, Spenden seien willkommen.