Bundesmusikverband mit Sitz in Trossingen fordert unbeschränktes Musizieren in Schulen und Amateurmusik

Der Bundesmusikverband Chor & Orchester (BMCO), der in Trossingen ansässig ist, hat angesichts der bevorstehenden Lockerungen in der Pandemie ein unbeschränktes Musizieren in der Schule und in der Amateurmusik gefordert. Der Bundesmusikverband fordert die Bund-Länder-Runde bei der Umsetzung der weiteren Öffnungsschritte auf, „die Amateurmusik gleichberechtigt mit anderen gesellschaftlichen Bereichen zu behandeln“.

Die Corona-Konferenz von Bund und Ländern hat beschlossen, dass viele Auflagen am 20. März enden sollen. Viele Amateurmusizierende in ganz Deutschland „hoffen auf einen Frühling ohne tiefgreifende Corona-Beschränkungen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Erste Lockerungen greifen bereits. Benjamin Strasser MdB, Präsident des Bundesmusikverbands: „Die jetzt beginnenden Lockerungen dürfen keinesfalls an der Amateurmusik vorbeigehen. Es ist unbedingt erforderlich, dass das unbeschränkte Musizieren in der Schule und im Amateurmusikbereich wieder möglich gemacht wird. Gerade im Kinder- und Jugendbereich kommt es ganz entscheidend auf die kommenden Wochen und Monate an. Die eigentliche Rettung unseres musikalischen Nachwuchses beginnt nach zwei Jahren Pandemie genau jetzt.“

Neustart-Hilfen bis Ende 2023 verlängern

Strasser macht unmissverständlich deutlich, dass der Proben- und Konzertbetrieb in der Amateurmusik wie angekündigt spätestens ab dem 20. März wieder in vollem Umfang stattfinden können müsse. Bis die vollständige Rückkehr zum regulären Proben- und Konzertbetrieb erreicht sein werde, müssten die Neustart-Hilfen „mindestens bis Ende 2023 verlängert werden“. Zugleich sei es unbedingt nötig, die „Kultur der Angst“ vor dem Singen und gemeinsamen Musizieren in den Chören und Orchestern zu überwinden. „Es braucht ein ganzes Maßnahmenpaket, damit die Amateurmusik nach zwei Jahren Unterbrechung Ausdruck unserer starken Zivilgesellschaft bleiben kann.“, so Strasser.

Bundesweit müssten „so rasch wie möglich die Auslastungszahlen für die Kulturveranstaltungen erhöht werden, um die Planungssicherheit für Konzerte und Festivals wiederherzustellen und die vielfach leeren Vereinskassen wirtschaftlich zu stärken“. Wo immer es die Abstände oder alternative Schutzmaßnahmen zulassen würden, setze sich der Bundesmusikverband dafür ein, dass, „wie für andere gesellschaftliche Bereiche vorgesehen, das Musizieren in der Gemeinschaft auch bald wieder ohne Masken möglich sein wird“.

Einheitliche Corona-Regeln

„Für die Akzeptanz der Maßnahmen wird es in Zukunft ganz entscheidend sein, für die Vereinheitlichung der Corona-Regeln zu sorgen“, so Strasser weiter. Der Bundesmusikverband setze sich entschieden dafür ein, „Singen und Musizieren nicht länger als Quelle der Gefahr wahrzunehmen, sondern als zentralen Bestandteil kultureller Bildung und gesundheitsförderndes Element“. Nach der Pandemie könne die Musik „für die Wiederannäherung von Menschen eine entscheidende Rolle einnehmen. Musik in der Gemeinschaft, im Verein oder dem Kirchenchor fördert nachgewiesenermaßen die Gesundheit. In einer vernetzten Welt, in der sich dennoch so viele Menschen wie nie zuvor einsam fühlen, kann das vereinsgetragene Musizieren gerade nach der Corona-Pandemie einen Ausweg aus der Einsamkeit und insbesondere für Kinder und Jugendliche eine Perspektive bieten“.

Der Bundesmusikverband Chor & Orchester ist der Dachverband der Amateurmusik in Deutschland. Er repräsentiert laut Mitteilung 21 bundesweit tätige weltliche und kirchliche Chor- und Orchesterverbände mit insgesamt rund 100000 Ensembles. Der BMCO vertritt die Interessen von 14,3 Millionen Menschen, die in ihrer Freizeit Musik machen, gegenüber Politik und Öffentlichkeit. Hauptsächliches Ziel des BMCO ist es, die Musikausübung breiter Bevölkerungsschichten zu aktivieren, auf die hierfür notwendigen Rahmenbedingungen einzuwirken sowie die öffentliche Wahrnehmung der Amateurmusik zu stärken