Bundesminister aus Trossingen traf Prinz Philip

In den Archiven des Auberlehauses wird auch ein Erinnerungsstück in Zusammenhang mit dem am Freitag verstorbenen Ehemanns der Queen, Seine Königliche Hoheit, Prinz Philip, Herzog von Edinburgh verwahrt. Am 5. April 1963 war der Trossinger Hans Lenz als Bundesminister für wissenschaftliche Forschung zur offiziellen Eröffnung der Berkshire Nuclear Power Station geladen und traf dort auch auf den Prinzen, der die feierliche Eröffnung vornahm. Auf mehreren Fotos ist der Bundesminister zu sehen, „ein Shake-Hand-Foto mit dem Prinzen ist leider nicht vorhanden“, so Museumsleiter Volker Neipp.

Das Hans-Lenz-Archiv umfasst einige tausend Dokumente, sowohl privater als auch offizieller Korrespondenz, Reden, Telegramme, Auszeichnungen und Urkunden, Alben und Fotos. Das offizielle Gedenkalbum ist laut Neipp Bestandteil des Hans-Lenz-Archivs und entstammt dem Nachlass von Hans Lenz. „Wurden die bedeutenden Orden und Ehrenzeichen noch von Lenz' Ehefrau Hannah dem Förderverein persönlich übergeben, war es dann deren Tochter Sabine, die den noch verbliebenen Nachlass ins Auberlehaus gab.“

Ein weiterer Teil des Nachlasses finde sich im Archiv des Liberalismus in Gummersbach, das Trossinger Auberlehaus sei dem dortigen Archiv partnerschaftlich verbunden, wobei der größere Teil des Nachlasses in Trossingen verwahrt werde. Derzeit werde das Hans-Lenz-Archiv Stück für Stück in der Museumsdatenbank Primus erfasst.