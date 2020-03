Bundesjazzorchester spielt in der Bundesakademie

Bei der derzeitigen Winterarbeitsphase des neubesetzten Bundesjazzorchesters in der Bundesakademie gab es ein schon traditionelles Ritual. Wie schon zu Peter Herbolzheimers Zeiten wurden am Montagabend nach dem Abendessen die Rollen getauscht. Die Dozenten standen jetzt auf der Bühne. Zusammen mit dem neuen Künstlerischen Leiter Ansgar Striepens gab es ein abwechlungsreiches Konzert, das die Nachwuchsjazzer über eine Stunde lang in den Bann zog. Am kommenden Freitag erklingt im Konzertsaal der Bundesakademie zum ersten Mal das neue Programm unter dem Titel „Dreams and Realities“.