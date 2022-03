Bundesakademie in Trossingen ist Schauplatz von Saitenmusiktreff

Der Landesverband Baden-Württemberg im Deutschen Zithermusikbund (DZB) lädt zum interkulturellen Saitenmusiktreff Baden-Württemberg in die Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen ein. Zur Einstimmung gibt es am Freitag, 25. März, ein interkulturelles Konzert, zu dem Erwachsene, Kinder und Jugendliche eingeladen sind. Der Eintritt ist frei. Beginn ist 20 Uhr.

„Saitenmusik einmal anders“ heißt das Motto. Neben Zither, Hackbrett und Harfe wird die Bağlama, auch Saz genannt, erklingen. Es spielen unter anderem Murat Bay (Bağlama), Jörg Lanzinger, Michal Müller und Johannes Schubert. Laut Pressemitteilung geht es durch verschiedene Musikstile von Klassik über Jazz und Weltmusik bis hin zu Pop.

„Trau dich“

„Trau Dich, komm und spiel mit uns“ heißt es am Samstag, 26. März, in der Bundesakademie. Wer schon immer einmal ein Saiteninstrument ausprobieren wollte, hat von 9.30 bis 12.30 Uhr die Möglichkeit dazu. Kinder, Jugendliche und Erwachsene dürfen in dem Workshop die Zither, Bağlama, keltische Harfe und das Hackbrett kennenlernen und ein kleines Musikstück einüben. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand Anfänger ist oder schon länger musiziert. Erfahrene Musiklehrer – Murat Bay ist mit dabei - unterstützen. Für Konzert und Workshop sind die geltenden Hygieneregeln zu beachten. Der Workshop ist ebenfalls kostenlos.

„Wir möchten das Interesse für Saiteninstrumente wecken“, sagt Carmen Börsig, Vorsitzende des Landesverbands. Das Ziel ist, in den nächsten Jahren ein interkulturelles Ensemble für Saiteninstrumente aufzubauen. Der DZB Landesverband hatte mit dem Projekt Saitenmusiktreff Baden-Württemberg am Ideenwettbewerb „Gemeinsam:Schaffen“ des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg teilgenommen und ist einer von 41 Gewinnern. Die Förderung des „Saitenmusiktreff Baden-Württemberg“ läuft über zwei Jahre. Der erste Saitenmusiktreff Baden-Württemberg des DZB Landesverbands fand vom 23. bis 24. Oktober 2021 im Haus der Musik in Haslach im Kinzigtal statt.

Weitere Informationen unter: www.lv-bw-zither.de und www.gemeinsamschaffen.de.