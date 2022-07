Bundesakademie erhält 5000 Euro

Mit dem Programm „Sonnenstunden“ fördert die Kulturstiftung der Länder (KSL) gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine, die vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Deutschland geflohen sind. Das Fördervolumen für Baden-Württemberg beträgt insgesamt knapp 250 000 Euro, 150 000 Euro davon stellt das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst zur Verfügung. 5000 Euro fließen in die Familienmusikwoche II der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen.

„Ich freue mich, dass sich gleich 64 Einrichtungen und Organisationen aus Baden-Württemberg beim gemeinsamen Programm des Ministeriums zusammen mit der Kulturstiftung der Länder durchsetzen konnten und nun mit ihren tollen kulturellen Projekten gefördert werden. Es ist mir besonders wichtig, den Kindern und Jugendlichen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, die Möglichkeit zu geben, positive Momente für sich und mit anderen zu erleben“, sagte Staatssekretärin Petra Olschowski.

Antragsberechtigt im Programm „Sonnenstunden“ waren öffentlich zugängliche, auch ehrenamtlich geführte, kulturelle Einrichtungen sowie gemeinnützige Projektträger mit eindeutig kultureller Ausrichtung. Mehr als 400 Anträge wurden bundesweit eingereicht. Unter den 64 geförderten Einrichtungen in Baden-Württemberg sind Museen, Theater, Jugendkunstschulen, Bibliotheken, Musikschulen und soziokulturelle Zentren aus dem ganzen Land. Die ersten Förderbescheide werden in den nächsten Tagen versendet.