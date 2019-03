BuJazzO begeistert Publikum in Trossingen

Musikalisches Erbe zum Blühen gebracht: In seiner 63. Arbeitsphase erarbeitete das Bundes-Jazzorchester an der Bundesakademie Trossingen Original-Arrangements der Kenny Clarke-Francy Boland Big Band unter der Leitung von Jiggs Whigham. Das Abschlusskonzert am Freitagabend war ein Fest für die zahlreichen Besucher.

„Sie sind die Beschden!“: Für sein Lob griff der aus Ohio stammende Whigham zum Dialekt des derzeit jüngsten BuJazzO-Mitglieds, dem 17-jährigen Saxofonisten Jakob Manz aus Bad Urach. Tatsächlich bilden die 39 Orchestermitglieder die Elite des deutschen Jazz-Nachwuchses. Die elf jungen Musikerinnen und Sängerinnen und ihre Kollegen studieren an Hochschulen im ganzen Land sowie in Amsterdam, London und Basel.

Für die intensive Arbeitswoche hatte Whigham aus den 280 Arrangements, die dem BuJazzO von dem Italo-Kölner Pierluigi „Gigi“ Campi vermacht wurden, eine abwechslungsreiche Auswahl getroffen. Der renommierte Posaunist, Bandleader und Hochschullehrer führte das Publikum plaudernd durch den fast dreistündigen Abend, wobei er sich den einen oder anderen Scherz erlaubte. So kündigte er zum Beispiel Francy Bolands „Box 703“ aus dem Jahr 1961 als ein „sehr ruhiges Stück“ an. Doch die Realität klang anders: Die „Box“ öffnete sich mit einem kräftigen Rums, die Solisten stachelten sich gegenseitig an und schienen um die Wette atemberaubend schnell zu spielen. Höhepunkt war dann das Schlagzeug-Doppel-Solo von Felix Ambach und Anthony Greminger. Der Jubel der Zuhörer war groß.

Zwei Drummer haben viel zu tun

Die Besetzung mit gleich zwei Schlagzeugen war eines der Markenzeichen der KC-FC-Big Band und so hatten die beiden in Köln studierenden Drummer das ganze Konzert über gut zu tun, während sich andere Musiker abwechseln konnten.

Jiggs Whigham, 75 Jahre alt und eigentlich Oliver Haydn Whigham III, dirigierte lässig, mal mit geballter Faust, die er plötzlich aufspringen ließ, mal gab er nur mit dem Zeigefinger Zeichen. So bei Johnny Griffins „The JAMFs are coming“, bei Cole Porters 1930er-Hit „Love for Sale“, der den damaligen Radiosendern als zu „lüstern” erschienen war, oder bei dem geschmeidigen, 70 Jahre alten „Dancing in the Dark“ von Arthur Schwartz. Eher klassisch wirkte das zweisätzige Boland-Stück „African Seeds“, das dramatisch, ja bedrohlich anfing und ganz sacht und friedlich ausklang.

Da die in Köln von 1961 bis 1973 aktive Big Band anders als das BuJazzO keinen Chor hatte, mussten vier Stücke arrangiert werden. Diese Aufgabe übernahmen Darmon Meader von den „New York Voices“ und Juan M. V. Garcia, der auch die zehn Vokalisten in Trossingen betreute. Ganz besonders gut gelungen war dabei Jerome Kerns „Smoke Gets in Your Eyes“. Der anrührende Text basiert auf dem russischen Sprichwort „Wenn Dein Herz brennt, bekommst Du Rauch in die Augen“. Aber auch für „The Song is You“, „All Blues“ von Miles Davis und das originelle „Johnny One Note“ mit dem „ahhhhh!“ gab es kräftigen Beifall.

Mit dem spritzigen „Rue Chaptal“ endete das Konzertprogramm. Doch als Dank für die stehenden Ovationen erklang noch der Titelsong der 1967 in Villingen im Studio der Musik Produktion Schwarzwald (MPS) aufgenommenen LP „Sax No End“ mit einem achtköpfigen Saxofon-Register.

Ein Besuch in dem altehrwürdigen Studio gehörte zum Rahmenprogramm der Arbeitswoche. Das Konzert im Ovalen Saal der BA war der Auftakt zu 24 weiteren in diesem Jahr, die das BuJazzO nicht nur quer durch Deutschland sondern auch nach London, Tel Aviv, New York und Chicago führen werden.