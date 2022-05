Bürgerinitiative Schura fährt ins Elsass

Eine Abordnung der Bürgerinitiative Schura wird am Freitag, 3. Juni, auf Einladung der Bürgerinitiative „Destocamine“ nach Wittelsheim im Elsass fahren. Nachdem in den letzten Monaten immer wieder beängstigende Informationen über die Giftmülleinlagerungen im dortigen ehemaligen Bergwerk Joseph Else bekannt wurden, ist dieser Besuch unter anderem ein Zeichen der Solidarität.

In der dortigen Deponie wurde in 500 Meter Tiefe über 40 000 Tonnen chemischer Abfall, wie Arsen, Asbest, Zyanid und chrom- sowie quecksilberhaltige Substanzen, deponiert. In den letzten Wochen verdichten sich Gerüchte, dass auch die französische Armee in den 1990er Jahren atomare Abfälle dort eingelagert haben soll, die bei der Vernichtung atomarer Gefechtsköpfe angefallen sind.

Diese untertägige Deponie liegt in unmittelbarer Nähe des größten Grundwasservorkommens Europas, welches sich von Mulhouse und Basel im Süden bis nach Mainz im Norden erstreckt. Ein zu befürchtendes Leck der Deponie könnte dieses Grundwasser unwiederbringlich vergiften. Die Bürgerinitiative „Destocamine“ fordert daher, den Ausbau des Giftmülls aus der Mine und dessen sichere Deponierung. Die französische Regierung lehnt dieses Ansinnen ab und will die Deponie mit einem Betonsarkophag abdichten.

Die Baar ist glücklicherweise vor fast 30 Jahren von einer geplanten Giftmülldeponie verschont geblieben. Vor fast 15 Jahren konnte eine Sondermüllkonditionierungsanlage in Trossingen verhindert werden. Der unermüdliche Einsatz der Bürgerinitiativen schlug sich bei beiden Projekten nieder. Unter dem Motto „Wir fordern ein anderes Sondermüllkonzept“ gründeten Initiativen von der Ostalb und Baar gemeinsam mit den Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus dem Elsaß eine „Ökopartnerschaft“.

Interessierte, die an der Fahrt teilnehmen wollen, können sich unter folgender E-Mail-Adresse and2021@freenet.de melden.