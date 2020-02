Brexit könnte Hochschulpartnerschaften erschweren

Die Trossinger Hochschule für Musik ist stolz darauf, ein internationales Umfeld für ihre Studierende bieten zu können. Doch durch den Brexit ist nun ungewiss, wie es für britische Studenten in Trossingen weitergeht und was aus den Partnerschaften mit Hochschulen in Großbritannien wird.

Drei Studierende der Musikhochschule sind derzeit direkt vom Brexit betroffen: Zwei Studenten absolvieren ein Auslandssemester in Großbritannien, ein Student mit britischer Staatsangehörigkeit ist an der Trossinger Hochschule eingeschrieben.

„Der Brexit ist eine Herausforderung, aber momentan ist die Lage noch unproblematisch“, meint Peter Nelson, Professor und Koordinator für internationale Beziehungen an der Trossinger Musikhochschule. Schließlich werde in der Übergangszeit bis Ende 2020 alles so weitergehen wie bisher. Die Studenten bräuchten kein Visum für den Aufenthalt im jeweiligen Gastland.

Die Musikhochschule Trossingen pflegt insgesamt sechs Partnerschaften mit britischen Hochschulen. „Drei davon sind mit London, die anderen Partnerschaften verteilen sich auf Manchester, Cardiff und Birmingham“, zählt Nelson auf. „Alle trifft der Brexit gleichermaßen“, bedauert wer. Viele Hochschulen seien erst einmal mit sich selbst und den eigenen Problemen beschäftigt. Und trotzdem: „Unsere Partnerhochschulen wollen unbedingt die Partnerschaft weiterführen“, freut er sich über positive Signale von der Insel.

Verhalten hingegen zeige sich der Deutsche Akademische Auslandsdienst (DAAD), so Nelsons Einschätzung. Dieser sei nun deutlich vorsichtiger und gebe Informationen über Auslandsaufenthalte in Großbritannien nur zögerlich heraus. So kommuniziere der DAAD nicht deutlich, dass noch Bewerbungen für das Wintersemester 2020/2021 angenommen werden. Die Kommunikation gestaltet sich schwierig: „Wir fragen das DAAD, aber erhalten keine Antwort“, so Nelson.

Die meisten Studierenden im EU-Ausland sind bisher mit dem EU-Förderprogramm ErasmusPlus unterwegs, so die Einschätzung des Trossinger Professors. Die jungen Frauen und Männer könnten in der gesamten EU ihr Auslandssemester absolvieren. Für Musikstudenten gebe es in Kombination mit einem speziellen Bewerbungssystem die Möglichkeit, ihre Bewerbung deutlich zu vereinfachen. So sei es beispielsweise möglich, sich an sechs bis sieben Hochschulen innerhalb der EU zu bewerben.

Prof. Nelson hofft, dass das ErasmusPlus-Programm, das Auslandsaufenthalte von Studenten fördert, nicht unter den Folgen des Brexit leiden werde: „Das jetzige Erasmus-System profitiert von einem klaren Verfahren und davon, dass der Prozess ziemlich einfach gehalten ist.“ Das Vereinigte Königreich spiele die drittgrößte Rolle bei ErasmusPlus.

So überrascht es auch nicht, dass Großbritannien auch bei Trossinger Studenten bisher ein sehr beliebtes Ziel für ein Auslandssemester war. Zum einen schätzten es viele Studenten, ihre Sprachkenntnisse dort verbessern zu können, zum anderen gebe es dort „eine gewisse Elite“, wenn es um Musik gehe, so Nelson weiter.

Ein Studium in Großbritannien sei aber nicht unbedingt einfach: „Die dortigen Hochschulen haben die Tendenz, sich verstärkt um die eigenen Leute zu kümmern“, so Nelson. Dementsprechend selektiv seien sie bei ausländischen Studierenden. Auch deshalb seien momentan nur eine Handvoll Trossinger Studierende zum Auslandssemester in Großbritannien.

Prof. Peter Nelson hofft, dass der Austausch zwischen den britischen Partnerhochschulen und der Musikhochschule Trossingen nicht wegen des Brexits abbreche. „Wenn etwas gut angefangen hat, ist es schade, wenn es aufhört“, meint er. Und auch wenn er fürchtet, dass den Wünsche in Sachen Studentenaustausch auf politischer Ebene eine andere Bedeutung zukommt als auf Hochschulebene, ist er optimistisch: „Ich würde nicht sagen, dass die Tür zu ist. Man muss nur einen Weg finden. Wie der aussehen wird, das wird sich zeigen.“