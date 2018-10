Brand in einem Mehrfamilienhaus

Am Samstag ist in einem Mehrfamilienhaus in der Löhrstraße in Trossingen ein Feuer ausgebrochen. Gegen 3 Uhr meldete ein Passant den Brand in einer unbewohnten Wohnung im ersten Obergeschoss. Eine fünfköpfige Familie, die das zweite Obergeschoss bewohnt, konnte sich rechtzeitig über eine Dachterrasse in Sicherheit bringen. Eine Frau zog sich hierbei eine Prellung zu und wurde vorsorglich in die Klinik gebracht. Der Sachschaden und die Brandursache sind derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.