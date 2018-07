Brücke mit wirtschaftlichem Totalschaden

Das Provisorium hat nicht viel gebracht: Vergangenes Jahr hat die Stadt Trossingen die Brücke „Im Tal“ provisorisch reparieren lassen. Doch nun ist klar, dass die Brücke doch erneuert werden muss. Kosten von geschätzten 345 000 Euro kommen auf die Stadt zu. Die Brücke, die im Norden Trossingens in Richtung Katzensteig liegt, beschäftigt die Stadtverwaltung bereits seit ein paar Jahren. Frank Zepf, Sachgebietsleiter des Bereichs Tiefbau, hat schon mehrfach auf die baulichen Probleme der Brücke hingewiesen. Diskussionen darüber gab es einige im Rat, um Geld zu sparen, wurde damals entschieden, die Schäden reparieren zu lassen. Doch nun hat sich Frank Zepf nachdrücklich an den Rat gewandt: „Die Brücke wurde von Experten untersucht. Das Wichtigste ist provisorisch repariert worden. Aber das Geländer ist nicht in Ordnung und auch die Statik ist auf lange Zukunft nicht gewährleistet.“ Eine weitere Reparatur sei wirtschaftlich nicht sinnvoll, ein Neubau angeraten, sagte Zepf. „Wir hoffen, dass wir Zuschüsse dafür bekommen“, ergänzte der Bauexperte weiter. Wie hoch diese ausfallen können, ist derzeit noch unklar. Ob die Brücke neu gebaut wird, darüber entscheidet der Gemeinderat im Herbst.