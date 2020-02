Das Amt des Ortsvorstehers von Schura beinhaltet nicht nur bürokratische Aufgaben, sondern bietet ab und an auch ein angenehme Abwechslung. So freute sich Ortsvorsteher Wolfgang Schoch am Dienstag sehr darüber, Jessica Bisceglia im Rathaus empfangen zu können. Die junge Frau hatte am vergangenen Wochenende an der Wahl zur Miss Germany im Europapark teilgenommen. „Sie haben zum einen für sich selbst Geschichte geschrieben, aber gleichsam auch für uns, für ihre Heimat hier in Schura, in Trossingen“, sagte Schoch. „Sie sind mit ihrer authentischen Art für Ihre Heimatgemeinde Schura, für die Gesamtstadt Trossingen, auch ein Sympathie- und Werbeträger geworden“, versicherte er. Die Verbundenheit zur Stadt hat Jessica Bisceglia nicht verloren, noch immer ist sie aktive Handballspielerin der HSG Baar. (rp)