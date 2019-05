Als „Botschafter der Musik und der Musikstadt“ sieht sich das Klinghoff-Duo - und dabei sind Reinhilde Klinghoff-Kühn und Werner Klinghoff eigentlich nur wegen ihrer Wohnung in Trossingen geblieben. Dieses Jahr musizieren die beiden seit 30 Jahren zusammen.

1979 trafen sich Reinhilde Klinghoff-Kühn und Werner Klinghoff als Studenten an der Musikhochschule und bezogen bald eine gemeinsame Wohnung. „Da sich unter uns ein Ladengeschäft befindet, konnten wir bis um 3 Uhr nachts ungestört üben“, sagt Reinhilde Klinghoff-Kühn - ideal für Musikstudenten. Und so blieben sie in Trossingen - auch, als sie in Karlsruhe Orchestermusik studierte und er beim Teuchert-Duo in Frankfurt lernte. Sie pendelten und verwandelten ihre Wohnung nebenbei über die Jahre in eine grüne Kulturoase voller Pflanzen, Bücher und Musik.

Zwar hatte das Ehepaar zu Studienzeiten immer wieder auch zusammen geprobt, doch den eigentlichen Startschuss für das Zusammenspiel der Quer- und Blockflötistin und des Gitarristen gab der Meisterkurs bei James Galway, der als einer der bedeutendsten klassischen Flötisten des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts gilt. 1989 ging es dann mit den ersten Konzerten los: Das Duo spielte auf Firmenfeiern, Ausstellungen, Vernissagen. „Wir haben klein angefangen“, erzählt Werner Klinghoff, „man sagt, es dauert zehn Jahre, bis man sich einen Ruf aufgebaut hat.“ Wahrscheinlich, sagt er, sei das so auch „gesünder“, als einen Senkrechtstart hinzulegen.

Inzwischen sind die beiden Musiker Profis, die schon vor dem internationalen Jet-Set des Galopprennens in Iffezheim gespielt haben, deren Konzert in der Pariser L'église protestante allemande vom Rundfunk mitgeschnitten und die bei der SWR-Sendung „Kaffee oder Tee“ aufgetreten sind. „Wir verstehen uns blind und können blind zusammenspielen“, sagt Reinhilde Klinghoff-Kühn. Das Ehepaar ergänze sich in seinen Stärken und Schwächen, jeder hat seinen Aufgabenbereich.

Musikalisch stehen sie seit 2015 auch als Klinghoff-Quartett mit Erich Meili und Johannes Toppius auf der Bühne, und seit rund 20 Jahren vereinen sie bei Litera Musica mit Schauspieler Jörg Wenzler klassische und zeitgenössische Literatur und Musik.

Aber die Klinghoffs spielen auch auf Beerdigungen oder in Kliniken - letzteres vor allem an Heiligabend, um „etwas zurückzugeben.“ „Man lernt so viele Leute kennen“, sagt Reinhilde Klinghoff-Kühn, ihr Mann ergänzt: „Und man lernt viel über die Welt und das Leben.“