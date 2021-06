Bodybuilder lassen im Konzerthaus ihre Muskeln spielen

Am Wochenende haben zahlreiche Athleten im Konzerthaus die Muskeln spielen lassen. Dort fand nämlich die Deutsche Meisterschaft - NABBA German Open der Bodybuilder statt.

Dass die Bodybuilder für ihre Meisterschaft nach Trossingen kommen, ist Detlef Schmid zu verdanken. Der Inhaber der Fitness Fabrik ist selbst mehrfach ausgezeichneter Athlet und engagiert sich in zahlreichen Verbänden. Schon 2020 hätte die Deutsche Meisterschaft in Trossingen stattfinden sollen, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. „Jetzt hatten wir Glück, dass die Deutschen Meisterschaften als Profiveranstaltung und nicht als normale Sportveranstaltung zählte“, sagt Detlef Schmid. So seien Organisation und Durchführung trotz Corona-Verordnung gut machbar gewesen.

Schwieriger war es da schon im Vorfeld für die Bodybuilder, schließlich blieben Fitnessstudios monatelang geschlossen. „Viele haben dann eben im Keller trainiert“, erzählt Schmid - mit einem professionellen Studio könne man das aber keineswegs vergleichen. Er selbst bereitete sieben Athleten auf die Deutschen Meisterschaften vor, die als Profisportler die Erlaubis erhalten hatten, in der Fitness Fabrik zu trainieren.

Erfreulich sei gewesen, dass der Standart in den verschiedenen Kategorien trotz Trainingsschwierigkeiten während der Pandemie nicht gesunken sei, stellt Schmid fest. Besonders freut ihn auch, dass die von ihm tranierten Bodybuilder erfolgreich waren. Aus Trossingen zählte dazu Jennifer Bacher in der Bikini-Klasse und der 62-jährige Peter Seitz, der seit mehr als 30 Jahren auf der Bühne steht und am Wochenende dreimal Silber erkämpfte. Detlef Schmids Team nahm zum vierten Mal den Teampokal mit nach Hause und stellte den Sieger aus dem Stechen aller Gewinner.