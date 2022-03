Blumen am Trossinger Rathaus sollen Verbundenheit mit Ukraine ausdrücken

Blau und gelb sind die Farben der ukrainischen Nationalflagge - und ebenso die Stadtfarben Trossingens. Mitarbeiter des Bauhofs haben zum Frühlingsbeginn in städtischen Beeten 1500 Hornveilchen gepflanzt, die unter anderem vor dem Rathaus in den Farben gelb und blau/lila leuchten. Laut Stadtverwaltung stehen diese Veilchen traditionell für die Hoffnung - sie sollen die Verbundenheit mit der Ukraine nach dem russischen Angriff und das Hoffen auf Frieden in der Welt ausdrücken.