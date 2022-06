Blues & Boogie Woogie im Kesselhaus

Thomas Scheytt gilt als „einer der besten zeitgenössischen Boogie- und Blues-Pianisten. Er verbindet in seinem Spiel hohes pianistisches Können mit einer unglaublichen, tiefempfundenen Ausdrucksvielfalt“ – so bezeichnet ihn das Jazzpodium Deutschland. Thomas Scheytt gehört zu den meistbeschäftigten Musikern der europäischen Blues- und Boogie-Szene. Er ist seit über 30 Jahren nicht nur als Solist, sondern auch mit seinem Trio Boogie Connection in Jazzclubs und auf Festivals im In- und Ausland zu Gast.

Am Samstag, 16. Juli 2022 um 18 Uhr Uhr kommt Thomas Scheytt mit Klassikern des Blues & Boogie Woogie und eigenen Kompositionen ins Kesselhaus nach Trossingen. Karten gibt es im Vorverkauf unter www. reservix.de oder zum Reservieren für die Abendkasse unter www.thomas-scheytt.de.