Blühfläche wird Rückzugsort

Nach dem ersten Jahr befindet sich die Blühfläche des Projekts Lass-Felder-blühen derzeit in der Winterruhe.

Das im April gestartete Projekt des Hirschweidenhofs in Trossingen fand guten Zulauf. Über den Verlauf des ganzen Jahres wuchsen verschiedenste Wildblumen und Gräser auf der Fläche. Das Ziel der Blumenmischung war, dass zu jedem Zeitpunkt der Vegetation eine andere Art in der Blüte war. Diese wurden von Honig- und Wildbienen, aber auch Schmetterlingen und anderen Insekten als Nahrungsquelle gut angenommen. Auch die Vögel freuten sich vor allem im Herbst an den Samen der verblühten Sonnenblumen. Ganz bewusst wird die Fläche weder im Herbst noch im Frühjahr abgemäht oder bearbeitet. Kleine Säugetiere wie Feldhasen und die Insekten sollen den ganzen Winter über Rückzugsmöglichkeit in der Fläche finden, ohne gestört zu werden. Im Frühjahr sollen die mehrjährigen Pflanzen wieder von selbst austreiben beziehungsweise die natürliche Vermehrung der Arten ihren Lauf nehmen.

Für das Projekt Lass-Felder-blühen können jederzeit Patenschaften abgeschlossen werden.