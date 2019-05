Bliss verbreiten von der Bühne gute Laune

Das Publikum haben die fünf gleich mit den ersten Tönen gewonnen: „Trossinge- eee-n!“ – so beginnt das Konzert der A-Cappella-Gruppe Bliss, „wo es viel geiler ist als in Tuttlingen“. Dabei haben die vier Schweizer und der eine Ungar eine (natürlich augenzwinkernde) Anbiederung gar nicht nötig: Ihre Show mit viel Gesang und viel Humor kommt beim Publikum im ziemlich vollen Konzerthaus bestens an.

„Wise Guys waren gestern, hier kommen die Weizen Guys“, ruft Tenor Lukas Hobi. Passend zum Namen des Programms, „Mannschaft“? Aber trotz der Bühnendekoration mit Holz-Bierkisten: Die Männer kann frau ja nicht einfach auf Fußball, Bier und Sex reduzieren. Eher auf Stimmen, denn die stehen natürlich im Mittelpunkt.

Und die Musik. Raffiniert ausgefeilte Arrangements von Musikstücken, quer durch die halbe Literatur perfekt gesungen. Da stehen mal die Comedian Harmonists auf der Bühne (akustisch gesehen) und dann Madonna (als sie noch die Töne traf) und Marilyn Monroe. Eigene Stücke sind ebenso im Programm wie Hits – „Mirrors“ von Justin Timberlake und „Highway to hell“ von AC/DC. Eine Vielfalt also, vor der kein Stil sicher ist. Viele Lieder sind auf Englisch, einige auf Deutsch, und in ihrer Schweizer Sprache sind sie sowieso zu Hause, auch liedmäßig.

Als aus der Mannschaft (nur akustisch natürlich) eine Frauschaft wird, da machen die fünf das Erkennen schwer, weil ein Hit in den anderen übergeht. „Girls just wanna have fun“, „Weil ich ’n Mädchen bin“ (wer erinnert sich noch an Lucilectric?), und so weiter.

Moment mal – a cappella? Der Gesang von Tom Baumann, Matthias Arn, Lukas Hobi und Claudio Tolfo wirkt kräftig unterlegt – da dröhnt doch ein Bass, klirrt ein Becken? Auch das ist mit Stimme gemacht, Viktor Szlovak, der Ungar, führt das vor (oder wird ob seines Klang-Körpers vorgeführt?).

Am Ende fordert das Publikum vehement Zugaben, die es auch bekommt, darunter ein „Dankeschön“, dessen Melodie Prince mal als „Purple Rain“ komponiert hat. Und es wird deutlich, dass Frank Golischewski wieder einmal ein gutes Händchen bei der Programmauswahl gehabt hat. Und nicht davor zurückgeschreckt ist, nach Tuttlingen zu schauen, wo die Gruppe schon zweimal aufgetreten ist.