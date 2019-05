Bliss besingen den Mann

Die Trossinger Kultur-Saison geht am Donnerstag, 23. Mai, um 20 Uhr im Trossinger Konzerthaus mit einer A-Cappella-Show zu Ende: Bliss, fünf Sänger präsentieren in einer witzigen Show ihr Programm „Mannschaft“.

Was treibt den Mann von heute an? Sind es noch immer Fußball, Bier und Sex? Oder ist ein echter Mann heute nur, wer Vollbart trägt, Zigarren raucht, pokert und ein Haus gebaut hat? Fest steht: Die Anforderungen an Männer ändern sich beinahe so schnell, wie Frauen ihre Meinung wechseln. Die Schuld daran tragen aber die Männer selbst.

Seit 2005 sind die fünf Jungs bereits mit Erfolg auf der Bühne. „Herrlich Dämlich“ hieß ihr erstes Programm. Internationale Auftritte sowie eine Tournee nach Asien folgen.

Bliss schaut der Wahrheit über das Mann-Sein ins Gesicht, denn es fehlt den Männern schlicht die Zeit für das Wesentliche: sich selbst. Eine furios getaktete und perfekt gestylte A-Cappella-Comedy-Show, sexy und mit starken Gesangsleistungen.

Die fünf A-Cappella-Künstler gewähren bei dem Konzert ungewohnt tiefe Einblicke in die eigenen Biografien und liefern Antworten auf Fragen, die so noch nie gestellt wurden. das Publikum darf sich auf zwei Stunden Unterhaltung freuen.