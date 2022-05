Blindenversammlung mit Wahlen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Erstmals seit Ausbruch der Coronapandemie trafen sich die Mitglieder der Bezirksgruppe Rottweil-Tuttlingen des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Württemberg zu einer Versammlung in Präsenz. Auf der Tagesordnung im Gasthaus Rose in Dunningen-Seedorf stand neben den Vorstandsberichten die Wahl eines neuen Vorstands.

Zunächst hatte der Vorsitzende der Bezirksgruppe Anselm Schmid von der Arbeit der Bezirksgruppe in Zeiten der Pandemie berichtet. Schmid erinnerte auch an die „Pollermützenaktion“ in Sulz und Schramberg, um darauf hinzuweisen, dass Poller für Sehbehinderte stark kontrastiert sein sollten. Coronabedingt hätten die Delegiertentagung und die Jahreshauptversammlung per Telefonkonferenz stattfinden müssen. Auch das Adventstreffen sei schon fest geplant gewesen, so Schmid. „Doch dann kam die coronabedingte Absage.“

Der Kassenbericht weise ein erfreuliches Plus aus - auch weil die Bezirksgruppe ja keine Veranstaltungen habe organisieren können. Die Einnahmen stiegen auch dank der Richter, die immer wieder Bußgelder an die Bezirksgruppe lenkten.

Eine besondere Ehrung konnte Schmid anschließend vornehmen. Heide Manz ist seit 60 Jahren Mitglied in der Bezirksgruppe und arbeitet seit Jahrzehnten im Vorstand mit. Für 25 Jahre Mitgliedschaft ehrte Schmid auch Erich Grützmacher und überreichte ihm einen Gutschein. Grützmacher lebt und arbeitet seit vielen Jahren bei der Stiftung St. Franziskus in Heiligenbronn.

Neuwahlen: Weil Anselm Schmid altersbedingt nicht wieder als Vorsitzender antreten wollte, wählten die anwesenden 16 wahlberechtigten Mitglieder unter Anleitung von Arne Jöns, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg, einen neuen Bezirksvorstand.

In geheimer Wahl erhielt der Trossinger Physiotherapeut Bernd Witteriede eine große Mehrheit. Der 58-Jährige dankte für das Vertrauen und nahm die Wahl an. Für den Stellvertreterposten fand sich kein mehrheitsfähiger Kandidat, sodass dieser Posten bis zur nächsten Versammlung unbesetzt bleibt. Zur Delegierten wählt die Versammlung Heide Manz und Sigbert Leichtle wurde Ersatzdelegierter. Ingo Feldt wird Beisitzer. Jöns wünschte dem neu gewählten Gremium viel Erfolg.

Nach dem Ende des offiziellen Teils gab es ein gemütliches Beisammensein.