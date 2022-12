Bläserensemble spielt am Neujahrskonzert in Trossingen

Tickets für das Konzert sind an allen Vorverkaufsstellen der Region erhältlich in Trossingen im Bürgerbüro unter Telefon 07425/250 und bei Tabak Spehn unter Telefon 07425/6524 sowie unter

Zuletzt mussten die Trossinger wegen der Pandemie auf ihr geliebtes Neujahrskonzert verzichten – nun findet es endlich wieder statt: Traditionell am Dreikönigstag, Freitag, 6. Januar, um 17 Uhr ist das sinfonische Jugend-Blasorchester (SJBO ) Baden-Württemberg unter Leitung seines Dirigenten Franco Hänle im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus zu Gast. Auf dem Programm stehen Meisterwerke für Blasorchester und Bläserensemble von Richard Strauss, Julien Meisenzahl, David Maslanka, Michael Gandolfi und James Barnes, heißt es in der Ankündigung.

Seit mehr als zehn Jahren gastiert das SJBO nun in Trossingen: Im Anschluss an seine Arbeitsphase in der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen präsentiert das Orchester sein hier erarbeitetes Programm dem Publikum. Das Konzert wird mit der Serenade in Es-Dur op. 7 von Richard Strauss, einem Standardwerk der Harmoniemusik für dreizehn Bläser, eröffnet. Im Anschluss daran erklingt die Orchestersonate Nummer 2 von Julien Meisenzahl, einem jungen vielversprechenden Komponisten aus Baden-Württemberg.

Die zweite Konzerthälfte eröffnet die Fanfare „Mother Earth“ des amerikanischen Komponisten David Maslanka. Mit „Vientos Y Tangos“ (zu deutsch „Bläser und Tangos“) von Michael Gandolfi geht es in die Welt des Tangos und seine verschiedenen Stile. Den Abschluss des Programms bilden die Fantasievariationen über ein Thema von Niccolo Paganini von James Barnes. In zwanzig Variationen über das bekannte Thema der Caprice Nummer 24 in a-moll für Solovioline zeigt sich jedes Register des modernen Blasorchesters von seiner virtuosen und auch expressiven Seite, heißt es in der Mitteilung weiter.

Um 15 Uhr bittet zuvor Bürgermeisterin Susanne Irion zum Neujahrsempfang. Karten hierfür sind ab 14.30 Uhr an der Kasse erhältlich.

Das Sinfonische Jugendblasorchester Baden-Württemberg (SJBO BW) ist ein Landesauswahlorchester und wurde 1983 gegründet, um die besten Bläsertalente aus ganz Baden-Württemberg musikalisch zu fördern und ihnen ein Orchester auf höchstem Niveau zu bieten. Unter der künstlerischen Leitung des Dirigenten Franco Hänle treffen sich vierzig bis fünfzig Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 21 Jahren zweimal jährlich zu einwöchigen Arbeitsphasen mit Abschlusskonzerten und zu einer Auslandsreise als dritte Phase im Sommer.