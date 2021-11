Bläserbuben proben für Jubiläumskonzert

Die Trossinger Bläserbuben werden 60 – und feiern diesen Geburtstag am 13. November um 19.30 Uhr mit einem Jubiläumskonzert im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus. Nach Corona-bedingter Pause ist die Vorfreude auf ein Konzert in voller Besetzung vor Publikum spürbar groß.

„Wir sind unglaublich glücklich, endlich wieder mit dem gesamten Orchester musizieren zu können“, so Vorstandsmitglied Marco Möst. Die Freude darüber, wieder in Präsenz und vor allem mit dem gesamten Orchester als ein Klangkörper zu proben, sei riesig. Bereits nach den Sommerferien begannen die Vorbereitungen für das Konzert. Dirigent Oliver Helbich konnte sich trotz der langen Corona-bedingten Pause über einen starken Probenbesuch freuen. Pünktlich zur Konzertvorbereitung wurden zudem mit Janina Bilger (Klarinette), Helen Groom (Saxophon), Philipp Kern, Eva Möst (beide Trompete), Markus Thomma, Tom Zumkeller (beide Schlagzeug) und Uwe Zimmermann (Tuba) sieben neue Musikerinnen und Musiker dazugewonnen.

Ab 19.30 Uhr wird das Orchester am Samstag, 13. November, einen bunten Mix an musikalischer Vielfalt in das Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus bringen. „Wir freuen uns sehr darüber, pünktlich zum Jubiläumskonzert endlich wieder Gäste im Konzerthaus begrüßen zu dürfen“, betont Marc Bücher, Vorstandsmitglied der Bläserbuben. „Die intensive Vorbereitung mit zwei Probenwochenenden hat uns sehr nach vorne gebracht. Daher werden wir unseren Besucherinnen und Besuchern ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm vorstellen, in dem Orchesterwerke genauso zu Gehör kommen wie Ouvertüren, Swing Klassiker und aktuelle Filmmusik.“ Für Jung und Alt halte man was bereit, verspricht der musikalische Leiter Oliver Helbich.

„Wir freuen uns, zusammen mit allen aktiven Musikerinnen und Musikern über hoffentlich zahlreiche Besucher und einen erlebnisreichen Abend mit vielen Musikinteressierten aus Trossingen und der umliegenden Region“, betont TBB Vorstandsmitglied Marco Möst.

Bereits in der Mitgliederversammlung im Juli wurde über die Änderung des Vereinsnamens abgestimmt. Ab dem 1. Januar 2022 wird aus den „Trossinger Bläserbuben e. V.“ die „Stadtmusik Trossingen e. V.“. Teil des Konzertes ist also nicht nur ein Blick in die Vergangenheit - mit der Präsentation des neuen Vereinslogos wird auch in die Zukunft geblickt.

Karten für das Jubiläumskonzert der Bläserbuben können bis zum 12. November im Vorverkauf beim Tabakshop Spehn, im Trossinger Bürgerbüro und unter www.trossinger-blaeserbuben.de erworben werden. Für Kurzentschlossene besteht die Möglichkeit Karten an der Abendkasse zu erwerben. Einlass und Öffnung der Abendkasse ist ab 18.30 Uhr.