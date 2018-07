Blödelei endet mit Verkehrsunfall

Ein jähes Ende hat eine Blödelei während der Autofahrt am Dienstag, gegen 20.50 Uhr, für einen 19-Jährigen und seinen 20-jährigen Beifahrer auf der Kreisstraße 5944 genommen. Die beiden Männer waren gemeinsam mit einem Fiat von Eßlingen in Richtung Talheim unterwegs. Nach gemeinsamen Blödeleien im Fahrzeug zog der 20-jährige Beifahrer auf einmal die Handbremse. Hierdurch blockierte die Hinterachse des Wagens, weshalb der 19-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge, so berichtet die Polizei, kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Front gegen eine Böschung bevor es schlussendlich wieder auf die Fahrbahn – und zum Stehen kam. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 19-jährige Fiat-Fahrer unter Drogenbeeinflussung stand. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet und dem 19-Jährigen im Gesundheitszentrum Spaichingen Blut abgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auf den Beifahrer kommt ebenfalls ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu. Da beide italienische Staatsbürger sind, wurde von der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erhoben.