Binokel-Turnier des TC Trossingen

Am Freitag, 11. November, hat der TC Trossingen zu Ehren seines verstorbenen Ehrenmitglieds Herbert „Buddle“ Mayer zum zweiten Mal das gleichnamige Binokel-Turnier durchgeführt. Insgesamt 27 Kartenfreunde aus der Region haben in drei Runden à zwölf Spiele ihren Sieger ermittelt. Am Ende gewann Marc Mail aus Rottweil mit 9000 Punkten, vor Herberts Sohn Sven Mayer mit 7490 Punkten und dem letztjährigen Sieger Dominik Bordt mit 6840 Punkten. Alle drei erhielten einen Geldpreis für ihre sehr guten Leistungen. Der Sieger, der gleichzeitig der jüngste Teilnehmer war, konnte zusätzlich den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Marc Schleicher mit 6740 Punkten und seine Frau Andrea mit 6540 Punkten komplettierten die TOP fünf. Alle Platzierungen und Ergebnisse sind auf der Internetseite des TC Trossingen einzusehen.