Bildungsnetzwerk wirbt für Wissenschaft und Technik

Das Bildungsnetzwerk der Baden-Württemberg Stiftung informiert am Mittwoch, 16. Juli, Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Trossingen über Berufsperspektiven im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich.

T-Shirts, die das Entstehen von Schweißflecken auf der Außenseite verhindern, organische Leuchtdioden oder Multimedia-Videobrillen für 3D-Filmvergnügen mit brillanter Bildqualität und hervorragendem Stereosound – was sich wie Science Fiction anhört, gehört dank Fachkräften aus den MINT-Branchen schon bald zu unserem Alltag. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und bildet das Fundament für viele spannende Berufe mit aussichtsreichen Zukunftschancen.

Wohin die Entwicklung in der MINT-Welt geht und welche Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sie bietet, erfahren Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Trossingen am Mittwoch, 16. Juli, von Coaching4Future. Das Bildungsnetzwerk der Baden-Württemberg Stiftung ist in der Trossiinger Kreissparkasse (Bahnhofstraße 10) von 8.15 bis 10 Uhr sowie von 10.15 bis 12.15 Uhr mit interaktiven Vorträgen zu Gast.

MIt Coaching4Future werden junge Menschen aus Baden-Württemberg bei einer Ausbildungs- oder Studienentscheidung bis zum Berufseinstieg begleitet. Coaching-Teams führen landesweit an Gymnasien, Real-, Werkreal- und Hauptschulen sowie auf Messen und bei Berufsinformationstagen Informationsveranstaltungen durch. Seit Februar 2012 finden die interaktiven Präsentationen an Schulen in einer Kooperation zwischen der Baden-Württemberg Stiftung und der Bundesagentur für Arbeit statt.

Netzwerk mit Stellenbörse

Darüber hinaus stehen das zugehörige Netzwerk www.coaching4future.de mit integrierter MINT-Stellenbörse sowie ein eigener YouTube- Channel als ständige Recherchequelle zur Verfügung. Tausende Facebook-Nutzer treten zudem über die Social-Media-Plattform mit dem Bildungsprogramm in Verbindung.

Ein Coaching-Team, bestehend aus zwei Jungakademikerinnen, informiert die Schüler des Gymnasiums Trossingen mit multimedialen Präsentationen und innovativen Exponaten jugendgerecht über aktuelle und zukünftige Produkte und Verfahren. Darüber hinaus veranschaulichen die Coaches Susanne Fries, M.A. (Physische Geografie), und Cathrin Brinkmann, M.Sc. (Biologie), welche Berufsgruppen an der Realisierung mitarbeiten und wie vielseitig diese Tätigkeiten sind. Ob Unterhaltung und Kommunikation oder Gesundheit und Umweltschutz – aus sechs Themenwelten wählen die Jugendlichen ihre Favoriten aus und bestimmen somit selbst den Schwerpunkt der Informationsveranstaltung. Schließlich sollten im Zentrum der Berufsorientierung immer die eigenen Interessen und Stärken stehen.

