Biker erbeten sich Gottes Segen

Zum Motorrad-Gottesdienst sind wieder ein paar Dutzend Motorradfahrer zur Immanuel-Kirche der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde gekommen, um sich den Segen abzuholen für die Bewahrung der Gesundheit, den Blick für die Natur und Freiheit.

Gemeindeleiter Helmut Schön begrüßte den als Gast in Trossingen weilenden Pfarrer Stefan Kaupp, der mit seiner schwäbischen Band „Waschbrett“ gekommen war, um während eineinhalb Stunden für Stimmung zu sorgen. Kaupp ist Projektreferent für alternative Gottesdienste beim evangelischen Jugendwerk in Württemberg und bringt mit seiner Schwabenrock-Band die Stimmung der Zuhörer regelmäßig zum Kochen.

Auch an die Kinder gedacht

Verpflegungsmöglichkeiten gab es auf dem Vorplatz, wo auch ausreichend Gelegenheit zu Gesprächen bestand. Auch an die Kinder hatten die Organisatoren gedacht und hatten für die jüngste Generation mit dem Kinderparty-Service der Trossingerin Judith Schön ein professionelles Unterhaltungsprogramm organisiert.

Der Motorrad-Gottesdienst der Trossinger Baptisten findet einmal jährlich statt. Die von den Bikern und Gottesdienstbesuchern eingegangenen Spenden in Höhe von 589,80 Euro sind zu Gunsten des christlichen Kinderhilfswerks Compassion, das den in Armut lebenden Kindern in den ärmsten Ländern der Welt individuell fördert. Ziel ist es, den Kindern die Möglichkeit einer ganzheitlichen Entwicklung zu bieten. (rabo)