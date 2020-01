Im Trossinger Umland ist der Biber unterwegs. Während er am Schönbach in Schura fleißig Bäume fällt und Dämme baut, untergräbt er in Gunningen ganze Wiesen.

Vor acht Jahren fand der Biber seinen Weg über die Donau bis nach Durchhausen. Von dort breitete er sich in der Tuttlinger Umgebung aus, unter anderem entlang des Schönbaches. Die Begeisterung über das neue Tier war zunächst groß, meint Schuras Ortsvorsteher Wolfgang Schoch, schließlich galt er als fast ausgerottet. Mittlerweile hat er auf Schuraer Gemarkung fünf Dämme errichtet und rund die Hälfte des Schönbachs in Beschlag genommen. Bäume von dreißig bis vierzig Zentimeter Durchmesser sind vor ihm nicht sicher.

Das gefällt allerdings nicht jedem. So haben beispielsweise die Landwirte unter der Biberaktivität zu leiden, sagt Schoch: Sobald die Biber ihre Dämme bauen und sich dadurch das Wasser staut, werden die Felder der Landwirte überwässert.

Hier gelte es, Kompromisse zu finden, so Schoch. Sozusagen als Bypass um den Biberdamm herum gegraben wurden Drainagerohre. Stellenweise waren Rohre in der Vergangenheit durch den Biberdamm aufgestaut und auch teilweise mit Sedimenten verstopft worden.

Durch die Drainagen soll verhindert werden, dass der Damm die Felder ringsherum überflutet. Gleichzeitig zerstöre diese Maßnahme nicht die Lebensgrundlage der Biber, so Schoch. Um solche Vorhaben durchzuführen, stünde er auch mit Bettina Sättele, der Biberbeauftragten für das Regierungspräsidium Freiburg, in Verbindung.

Die Gefahr bestehe natürlich, dass Randbereiche geflutet werden, sagte Schoch kürzlich in der Ortschaftsratssitzung. „Wir werden das beobachten.“ Aktuell sehe er aber keinen Handlungsbedarf, meinte er gegenüber unserer Zeitung: „Ich befürchte nichts Schlimmes.“ Ohne Starkregenfälle sei die Überwässerungsgefahr gering.

Umgekehrt sieht Schoch übrigens auch die Landwirte in der Pflicht. Im Sinne der Artenvielfalt sollten sie Landflächen bereitstellen, auf denen Tiere wie Bienen - aber eben auch Biber - leben können. „Wir haben am Schönbach generell eine tolle Tierwelt“, meinte Schoch in der Ortschaftsratssitzung. 44 Wildenten habe er jüngst am Gewässer gezählt. „Und der Storch freut sich sicher auch über zahlreiche Frösche hier.“

Dass nicht alle dem Biber wohlgesonnen sind, zeigen auch Vorfälle der vergangenen Jahre: Einwohner hatten sich unbefugt an den Dämmen zu schaffen gemacht - was illegal sei, betont Schoch. Die Nagetiere stehen unter Naturschutz. Zum anderen sei so ein Eingriff ohnehin kontraproduktiv: Biber bauen ihre Dämme nach solchen Vorfällen noch robuster als zuvor.

Angespannter als in Schura ist die Situation in Gunningen, wo der Biber um den Lombach und die Elta tätig ist. „Der Biber ist ein faszinierender Baumeister und es ist toll, dass es ihn wieder gibt“, sagt Gunningens Bürgermeisterin Heike Ollech, betont aber auch: „Dennoch kann es nicht sein, dass dieses unter Artenschutz stehende Tier so große Schäden anrichtet.“

Denn in Gunningen hat der Nager ganz schön für Probleme gesorgt. So weichten die Biber-Dämme den Boden auf und die Nagetiere gruben sich unterirdische Gänge - zum Leidwesen der Landwirte, wie Heike Ollech berichtet. In der Vergangenheit war sogar schon der Schlepper eines Hofs in Gunningen in einer Biber-Wiese eingebrochen.

Maßnahmen gegen solche Vorkommnisse unternahm die Gemeinde bereits: In Zusammenarbeit mit der Biberbeauftragten Sättele habe die Gemeinde in einzelnen Fällen die Erlaubnis, ausgewählte und frei gegebene Dämme zu entfernen. Zwar ist es per Artenschutzrecht verboten, den Biber in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen, doch es gibt Ausnahmen, wenn erhebliche wirtschaftliche Schäden oder Gefahr für die öffentliche Sicherheit abgewendet werden müssen.

„Der Biber hat auf jeden Fall seine Berechtigung, aber es geht nicht, dass er in diesem Maße in das Eigentum der Menschen eingreift“, kommentiert Ollech die Gunninger Situation. Dazu komme, dass sich der Biber rasant vermehre, auch, da ihm keine natürlichen Feinde gegenüber stehen. Deshalb ist die Gunninger Bürgermeisterin auch der Meinung, dass der Artenschutz eventuell gelockert werden müsste.