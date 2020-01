Bezirksfunktionäre fühlen sich vom Verband gegängelt

Stabswechsel beim Ringer-Bezirk vier Schwarzwald-Alb-Bodensee: Daniel Olipitz (AV Hardt) ist wieder Vorsitzender. Er wurde beim Bezirkstag in Trossingen Nachfolger von Udo Schilling (VfL Mühlheim), der nach fünfjähriger Amtszeit nicht mehr antrat. Olipitz war bereits von 2014 bis Mitte 2015 Bezirkschef, ehe er berufsbedingt passen musste.

Sportwart bleibt Martin Moosmann (AV Sulgen), der außerdem als Jugendleiter bestätigt wurde. In seine 13. Amtszeit gewählt wurde Pressereferent Lothar Herzog (AV Sulgen). Dessen Wunsch nach einer Vertretung blieb ebenso unerfüllt wie die von Schilling vorgeschlagenen stellvertretenden Vorsitzenden, die nur in Verhinderungsfällen einspringen sollten. Vakant bleibt die Funktion des Rechtsausschuss-Vorsitzenden, nachdem Amtsinhaber Hans-Peter Hepting (Villingen) nicht mehr kandidierte.

Der Rückzug von Hepting hing mit den Vorkommnissen während der Verbandsrunde zusammen. Wie er in seinem Jahresbericht anprangerte, sei ihm, nachdem er bei einer Anzeige wegen eines Mannschaftsrückzugs ein Urteil gefällt hatte, der Fall vom Verband entzogen worden. Dessen Rechtsausschuss (RA) habe die Geldstrafe dann mehr als verdoppelt. Vor allem sei er über die Vorgehensweise verärgert gewesen. „Da wurde einfach über mich hinweg entschieden. Ich hätte zumindest einen Anruf vom geschäftsführenden Präsidium und eine Begründung erwartet, warum mein Urteil falsch war“, beschwerte sich Hepting.

Wie Verbands-Vizepräsident Sport Matthias Thimm (AV Hardt) verteidigte, stehe es der Präsidiumsspitze zu, Einsprüche zu Urteilen zu erheben. Dies sei geschehen, weil in einem vergleichbaren Fall im Bezirk Stuttgart eine andere Geldstrafe verhängt worden sei und beide Vereine gleich behandelt werden sollten. Dies sei durch den Rechtsausschuss II des Verbands geschehen.

Auch Sportwart Martin Moosmann fühlte sich bei seiner Arbeit vom Verband gegängelt. Bei den Anfangszeiten von Vorkämpfen werde er künftig eine Einmischung nicht mehr zulassen. „Es wird dünn auf dem Eis“, kündigte er an. Es sei schwierig gewesen, die Bezirksliga mit acht Teams zu besetzen. Kurz vor Saisonstart habe die KG Baienfurt II/Friedrichshafen ihre Mannschaft abgemeldet. Mit nur sieben Vereinen sei es eine dürftige Runde geworden. Immerhin habe die Bezirksklasse mit acht Klubs trotz Wackelkandidaten durchgehalten. Da Aichhalden II und Gottmadingen II in die Landesligen Württemberg und Südbaden aufsteigen, aber keine Mannschaft von oben runterkomme, könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wie es in der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) weitergehe.

Ziel seien auf jeden Fall zwei Ligen, für die es aber mindestens 16 Anmeldungen brauche. „Bisher haben wir 13“, informierte Moosmann über den aktuellen Stand.

Der scheidende Vorsitzende Udo Schilling zeigte sich erfreut, dass sich im Bezirk nach wie vor die Vereine ins Zeug legten und einige Turniere ausrichteten. Besonders angetan sei er vom Ambiente der württembergischen Meisterschaften der Jugend in der Halle in Spaichingen gewesen, die der SV Dürbheim hervorragend organisiert habe.

Während der Mannschaftsrunde habe er vom Verband eine E-Mail erhalten, wonach in der ARGE ein Konto bestehe, das es nicht geben dürfe. Wie Schilling erläuterte, flössen auf dieses Konto die Ordnungs- und Strafgelder, mit denen die Pokale für die Auszeichnung der Meister bezahlt würden. Der verbleibende Rest werde zu gleichen Teilen an die Verbände Württemberg und Südbaden abgetreten. „Das wird bereits seit 50 Jahren so praktiziert und ist auch im ARGE-Vertrag so festgehalten“, stellte Schilling klar. Nach einem klärenden Gespräch in einer Präsidiumssitzung sei das Thema geklärt worden.

Von einer sehr entspannten Mannschaftsrunde sprach Kampfrichter-Obmann Waleri Hettinger (AB Wurmlingen). Es seien alle 98 Mannschaftskämpfe der Aktiven mit Kampfleitern besetzt worden. Nur wenige Schülerkämpfe hätten von Jugendtrainern gepfiffen werden müssen. Nachdem es mit Markus Flaig, Ranko Gajic (beide AV Hardt), Ali Zarabi (AB Aichhalden) und Noel Mayr (KG Baienfurt) vier neue Lizenzträger gebe, stünden im Bezirk vier derzeit 14 lizenzierte Kampfrichter zur Verfügung. Da erneut mit Abgängen gerechnet werden müsse, appellierte er an die Vereine, für Nachwuchs zu sorgen.