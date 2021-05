Bewaffnete Männer lösen bei Trossingen Großeinsatz der Polizei aus

Weil sie einen bevorstehenden Überfall auf eine Tankstelle in Deißlingen befürchtete, hat eine Frau am Mittwoch gegen 20 Uhr die Polizei verständigt. Die 20-Jährige beobachtete laut Polizei Männer, die sich mit einem Mercedes auf dem Gelände einer Tankstelle an der Bahnhofstraße in Deißlingen aufhielten und mit einer Pistole hantierten. Ein Großaufgebot der Polizei fahndete nach den Bewaffneten und konnte das gesuchte Auto und drei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren in Trossingen auf dem Rudolf-Maschke-Platz antreffen. Die Beamten stellten eine harmlose Softair-Pistole sicher, die aber einer echten Schusswaffe ähnlich sah. Da das Führen einer solchen „Anscheinswaffe“ in der Öffentlichkeit verboten ist, müssen die drei Männer jetzt mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.