Betrunkener SUV-Fahrer baut Unfall auf B 27

20 000 Euro Sachschaden sind am Donnerstagabend gegen 20 Uhr bei einem Unfall auf der B27 auf Höhe der A81 bei Deißlingen entstanden. Ein 58-jähriger SUV-Fahrer war laut Polizei in Richtung Villingen-Schwenningen unterwegs und überholte im ausgebauten vierspurigen Bereich einen 43-Jährigen in seinem Audi.

Während des Überholvorgangs kam der SUV aufgrund alkoholischer Beeinflussung des Fahrers und Aquaplaning ins Schleudern und traf mit seinem Heck die Fahrerseite des Audi. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autos beschädigt; der Audi so stark, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war und er abgeschleppt werden musste.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei Atemalkoholgeruch beim SUV-Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille, weshalb von einem Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der SUV-Fahrer muss nun laut Polizei damit rechnen, dass er seinen Führerschein eine Weile los ist. Verletzt wurde niemand.