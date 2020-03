Betrunkener Autofahrer rammt mehrere Autos

Ein Mitsubishi-Fahrer hat in der Nacht zum Sonntag ein Schaden von 25 000 Euro angerichtet, berichtet die Polizei, indem er gegen vier parkende Autos donnerte. Danach machte er sich aus dem Staub, kehrte aber torkelnd wieder an die Unfallstelle zurück.

Wie die Polizei Spaichingen ermittelte, fuhr der 20-Jährige die Hohnerstraße entlang, als er beim Abbiegen in einen Audi A3 krachte, in dem zu diesem Zeitpunkt gerade ein Pärchen saß. Diese beobachteten, wie der Unfallverursacher sich im Anschluss auf und davon machte. Bei dem folgenden Wendemanöver fuhr der Mitsubishi-Fahrer rückwärts gegen einen auf der gegenüberliegenden Seite geparkten Audi A6 und einen VW Golf. Letzterer wurde durch die Wucht wiederum wurde gegen eine Umzäunung und eine Hauswand gedrückt.

Kurz nach der Karambolage tauchte der Unfallflüchtige wieder an der Unfallstelle auf und entschuldigte sich bei dem Pärchen. Danach verschwand er wieder. Die Polizei überprüfte in der Nacht noch mehrere Anlaufadressen, konnte aber weder den Unfallverursacher noch das Fahrzeug finden. Erst am Sonntagmorgen gab es einen Hinweis auf ein im Feld festgefahrenes Auto bei Schura. Am Nachmittag meldete ein Zeuge der Polizei einen jungen Mann bei Aldingen, der ohne Schuhe unterwegs war und auf ihn einen verwahrlosten Eindruck machte. Auf einem Feldweg am Ortsrand von Aldingen stellte eine Polizeistreife schließlich den 20-Jährigen. Da bei ihm Anhaltspunkte für einen Betäubungsmittelkonsum vorlagen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zu seinem Aufenthalt in der Nacht davor machte er keine Angaben.