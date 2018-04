Betrügerinnen bringen Seniorin um ihren Schmuck

Mit der Betrugsmasche „Enkeltrick“ hat ein Täterpärchen (eine Anruferin und eine „Geldabholerin“) am Mittwochspätnachmittag bei einer 78-jährigen Rentnerin aus Durchhausen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Zu dieser Tat bittet die Kripo Tuttlingen dringend um Zeugenhinweise.

Am Mittwochvormittag, gegen 10 Uhr, meldete sich eine weibliche Person telefonisch bei der 78-Jährigen und gab sich als die Tochter eines engen Bekannten aus. Die Anruferin klagte am Telefon wegen eines geplanten Wohnungskaufs über aktuelle Geldnöte – verursacht durch einen vorübergehenden Fehler einer Bank – und bat die Angerufene um kurzfristige finanzielle Unterstützung. Da die Tochter des engen Bekannten von der Rentnerin schon lange mehr oder weniger fast als eigenes Kind angesehen und hin und wieder auch finanziell unterstützt worden war, schöpfte die 78-Jährige zunächst keinen Verdacht. In diesem und zwei weiteren noch am Vormittag mit der angeblichen „Tochter“ geführten Telefonaten gab die Rentnerin zu verstehen, dass sie momentan nicht genügend Bargeld im Hause habe, dafür aber - und dies auf entsprechende Nachfrage – Schmuck.

Die 78-Jährige ließ sich von der Anruferin täuschen und zu einer Übergabe des Schmucks überreden. Der Schmuck – so die Angabe der Anruferin – solle dann vorübergehend bei einer Bank als Pfand für den Wohnungskauf hinterlegt werden. Da sich die Anruferin wegen den Formalitäten des Kaufs gerade beim Notar befinde, werde eine Notarangestellte – eine Frau namens „Brandt“ – den Schmuck am Mittwochspätnachmittag abholen.

Tatsächlich kam gegen 16 Uhr eine etwa 50 bis 60 Jahre alte Frau an die Wohnadresse der 78-Jährigen, gab sich als „die“ Frau Brandt aus, nahm den in einem Beutel vorgehaltenen Schmuck entgegen und verschwand dann zu Fuß in Richtung Friedhof.

Die Abholerin konnte während der Anzeigenaufnahme bei der Kriminalpolizei von der Rentnerin wie folgt beschrieben werden: Eine Frau, etwa 50 bis 60 Jahre alt, etwa 155 bis 160 Zentimeter groß und kräftig mit graumelierten, zu einem Knoten gebundenen Haaren. Die Frau hatte zur Tatzeit einen braun-schwarzen Stoffbeutel bei sich, trug eine auffallend enge Jeans sowie ein dunkel kleingemustertes Shirt und hatte eine Seh-Brille mit dunklem Gestell auf. Die Gesuchte hat einen leicht gebräunten Hauttyp und sprach deutsch mit leichtem Akzent.

Die Frau kam zu Fuß zum Anwesen der Geschädigten in die Bindlestraße und ging von dort nach der Schmuckübergabe auch zu Fuß in Richtung Friedhof davon. Möglicherweise stand am Friedhof beziehungsweise dem dortigen Parkplatz an der Scheckenbühlstraße ein Auto.

Nun ermittelt die Kripo Tuttlingen (Telefon 07461/ 941-0) wegen des Betrugs und bittet dringend um Hinweise. Hier ist insbesondere von Bedeutung, ob jemand Angaben zu der oben beschriebenen Frau machen kann oder ob jemandem am späten Mittwochnachmittag ein fremdes Auto – eventuell im Zusammenhang mit der beschriebenen Unbekannten – im Bereich des Friedhofs an der Scheckenbühlstraße oder am dortigen Parkplatz aufgefallen ist.