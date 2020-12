Bethel Trossingen macht Kinderwünsche wahr

Mit der Aktion „Wunschbaum“ möchte das Bethel Trossingen auch in diesem Jahr Kindern eine Freude machen. Seit sieben Jahren veranstalten das Seniorenzentrum und die Rehaklinik Bethel Trossingen das jährliche Nikolaus-Event im Bethel-Park am Vorabend des Nikolaustages für alle Kinder und Familien der Stadt. Letztes Jahr waren es fast 800 Kinder, die vom Nikolaus beschenkt wurden. Die gegenwärtige Ausnahmesituation infolge der Corona-Pandemie verändere jedoch alles, so eine Pressemitteilung.

Das Bethel hat sich deshalb eine Alternative für die Kinder der Stadt Trossingen einfallen lassen. Mit der Aktion „Wunschbaum“ möchte es zu Weihnachten besondere Kinderwünsche erfüllen. Die Aktion läuft noch bis 15. Dezember. Bis dahin kann jedes Kind der Stadt seinen persönlichen Wunsch an den Wunschbaum auf dem Bethel-Gelände hängen. Der Baum für die Weihnachtswünsche steht vor dem Haupteingang.

Und so können Kinder mitmachen: 1. Zu Hause den Wunsch mit „Ich wünsche mir….“ gut leserlich, wenn möglich mit einem wasserfesten Stift, auf ein kleines Stück Papier schreiben. Name des Kindes, Alter sowie Adresse oder Telefonnummer ebenfalls drauf notieren. 2. Faden an Wunschzettel anbringen. 3. Den Wunschzettel bis spätestens 15. Dezember am Wunschbaum vor dem Haupteingang aufhängen. Jedes Kind der Stadt Trossingen bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres darf teilnehmen. Die Idee dahinter: Die Wünsche sollten einen ideellen, emotionalen Wert haben und „erfüllbar" sein – rein materielle Gegenstände sind damit eher nicht gemeint.

Die „Wunscherfüller“ des Bethel werden ab dem 16. Dezember die Wunschzettel vom Baum abnehmen und drei Kinderwünsche auswählen und in Erfüllung gehen lassen.