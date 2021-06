Bethel hat neuen Hauptgeschäftsführer und investiert 7,5 Millionen Euro in Erweiterungen

Heftige Starkregenfälle haben in der Nacht zum Dienstag im Südosten des Landkreises Biberach für Schäden in bislang noch nicht bezifferbarer Höhe gesorgt. Ein 64-jähriger Mann ertrank dabei in seiner Wohnung, eine Frau wurde verletzt.

Rund 500 Einsatzkräfte kämpften die ganze Nacht und den gesamten Dienstag über gegen die Wassermassen. Die Feuerwehren im Landkreis rüsten sich bereits für weitere Unwetter, die für Dienstagabend angesagt sind.