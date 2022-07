Besuch auf dem Tennisplatz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 15. Juli war auf der Tennisanlage in Schura ganz schön viel los, denn insgesamt 47 Schüler der Grundschule Schura hatten uns bei unserem Grundschulaktionstag besucht um den Tennissport kennen- und hoffentlich auch lieben zu lernen. Los ging es, nachdem die Kinder bei uns angekommen waren, erst einmal mit einigen Aufwärm- und Dehnübungen. Im Anschluss wurden alle in kleinere Gruppen aufgeteilt um gemeinsam mit jeweils einem Betreuer aus der Tennisabteilung die verschiedenen Stufen bis zum Bronze-Tennisabzeichen zu meistern. Selbstverständlich haben sich alle das Abzeichen verdient und haben zum Abschluss des Besuchs bei uns noch eine Urkunde und eine Einladung für das Tennistraining bei uns überreicht bekommen. Wir hoffen, es hat allen gefallen und freuen uns, wenn wir einige der Teilnehmer in Zukunft wieder auf unserer Tennisanlage begrüßen dürfen.