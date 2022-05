Bernd Glück spricht über seine Arbeit als Verleger

Das Hohner-Konservatorium bietet im Rahmen der „Denkwerkstatt Lichtblicke“ am Freitag, 6. Mai, um 19.30 Uhr einen Vortrag mit dem Trossingener Verleger Bernd Glück an. Darin bietet Glück Ein- und Ausblick „Aus der Arbeit eines Verlegers“, heißt es in einer Ankündigung.

Früher war er Studierender am Hohner-Konservatorium, heute ist er Verleger und kennt die Branche nur zu gut. Durch seine jahrelange Erfahrung weiß er viel zu erzählen über das Musikverlagswesen und die Akkordeonliteratur, Historisches und Aktuelles – aus der Sicht der Autoren und aus der Kundenperspektive. Im Rahmen seines Vortrages gibt er Einblicke in seine Arbeit und nimmt bei seinen Erzählungen unter anderem das Musikverlagswesen, die Entwicklung der Verlagsgruppe und ausgewählte Projekte und Produkte aus der Verlagsgruppe in den Fokus. Der Vortrag findet online über die Plattform Zoom statt. Der Link kann unter info@hohner-konservatorium.de angefordert werden.