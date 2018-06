Bei „Tussipark“ wird’s spritzig-deftig

Trossingen (sz) - Es ist der Brüller der Saison: Nach „Heiße Zeiten“ präsentiert die Komödie Dresden einmal mehr ein Vier-Frauen-Stück mit hinreißendem Witz und rasantem Tempo, wunderbaren Pop-Songs und Schlagern und einer krassen Geschichte. „Tussipark“ ist spritzig-deftiges Boulevardtheater – eine Prise „Sex and the City“ inklusive, zu sehen am Mittwoch, 17. Mai, um 20 Uhr im Trossinger Konzerthaus. Diesem schrillen Karaoke-Stück kann man sich völlig entspannt hingeben.

Männer sind wie Zähne, erst kriegt man sie schlecht, und wenn man sie hat muss man sie pflegen oder sie verursachen dauernd Beschwerden. Zu dieser Einsicht kommen auch vier Frauen, die am Samstagabend kurz vor Ladenschluss im Parkhaus eines Einkaufszentrums aufeinander treffen: Die gestresste Hausfrau und Mutter Grit, die frisch entlassene Verkäuferin und Karaoke-Fan Jennifer, die männerverschleissende Geschäftsfrau Pascaline und Wanda, die sich nach geplatzter Hochzeit in ihrem Auto in der Tiefgarage verschanzt hat.

Zeit für Frauengemeinschaft

Der Zufall würfelt diese Damen zusammen und so verschieden die Leben der einzelnen Damen sind, so unterschiedlich sind ihre Träume, ihre Sehnsüchte und ihre Männer. Zeit für eine Frauengemeinschaft, die zusammenhält und sich zum Kampf wappnet: der „Tussipark“ ist gegründet.

Diese quirlige „Auszeit“ im Parkhaus ist zugleich Gelegenheit, eine Zwischenbilanz des Lebens zu ziehen – von Selbsteinsichten bis zu eigenen Fehlern inklusive. Und das Sympathische: Männer und Frauen kriegen gleichermaßen ihr Fett weg.

Das Stück ist dabei aber kein „Mädchenklatsch“ sondern vielmehr turbulenter Junggesellinnen-Abschied eines in einer Tiefgarage zusammen gewürfelten Quartetts, das seine Frustrationen ob der Männer witzig, hitzig, spritzig und tabulos verarbeitet.

Mono- und Dialoge voller Esprit und Naivkomik, Action mit vollem Einsatz. Dazu zündende Helene-Fischer-Titel und internationale Hits, professionell gesungen, auch parodiert.

Die vier Darstellerinnen Jasmin Wagner, Heidi Jürgens, Beatrice Kaps-Zumahr und Dorothea Maria Kriegl sorgen für umwerfende Stimmung.TV- und Film-Fans kennen Jasmin Wagner als „Blümchen“: Mit fröhlichen Melodien und schnellen Beats war sie in den 90ern Teil der damals neuen Musikbewegung Dancepop. Mit Millionen verkaufter Platten und vier (Welt-)Tourneen ist „Blümchen“ die erfolgreichste Sängerin der 90er-Jahre.

Bereits während dieser Zeit beginnt Jasmin Wagner mit der Moderation von TV-Sendungen, 1998 wurde sie die jüngste Prime-Time-Moderatorin. Nun also diese Stimme im Quartett mit drei weiteren Vollblut-Komödiantinnen.

Karten gibt es bei allen Vorverkaufsstellen in der Region: In Trossingen im Bürgerbüro im Rathaus, Telefon 07425 / 251 41 sowie bei Tabak-Spehn, Telefon 07425 / 65 24 und unter

www.trossingen.de

swetlana.krieger@trossingen.de